Ayer, el Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) emitió un comunicado en condena de los hechos sucedidos en la tarde del martes, cuando “dos jóvenes liceales fueron perseguidos, acosados y amenazados por su condición de judíos” en la rambla del barrio Punta Carretas sobre las 19:15 horas. Según amplió Subrayado, los jóvenes de 13 y 14 años vestían el uniforme de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya cuando otro par de jóvenes los abordó e increpó.

En setiembre se realizó una movilización por Palestina en las inmediaciones de la institución educativa y el senador nacionalista Javier García convocó al CCIU a la Comisión especial de Seguridad Pública y Convivencia para analizar “una serie de actos de carácter antisemita”. “Salen de la escuela y tienen que taparse el símbolo judío que identifica que ellos van al colegio Integral, al colegio Yavne o a Hebraica Macabi”, dijo en esa instancia la directora del CCIU, Gabriela Fridmanas.

“Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron. Largá a correr que te la vamos a dar”, reconstruyó el medio en base al relato del secretario de Asuntos Legales de la CCIU, Jaime Apojal. También informó que los empujaron y se inclinaron para tomar baldosas con el objetivo de utilizarlas como proyectiles.

De acuerdo al canal, los liceales huyeron por la rambla perseguidos por los desconocidos hasta lograr resguardarse en la casa de uno de ellos. Cuando la madre del joven salió, los agresores permanecieron en la zona, dieron la vuelta a la manzana y desde la esquina opuesta gritaron: “Ya sabemos dónde viven, ahora te la vamos a dar”, consignó. En su reconstrucción, El Observador agregó que también amenazaron a la mujer: “Judía, llamá a quien quieras, ahora sabemos a dónde vivís”.

Desde la organización anunciaron que conjuntamente con las familias de los afectados llevan adelante las denuncias correspondientes y declararon “confiar en la justicia uruguaya y en el peso de la ley” con el objetivo de que la acción “sea firmemente condenada de acuerdo a derecho”. Las autoridades ya solicitaron el relevamiento de las cámaras zonales.

“Lamentamos corroborar lo que denunciamos tantas veces: los mensajes de odio solamente generan odio y la demonización de la comunidad judía por hechos que ocurren a miles de kilómetros de nuestro país, habilitan a llevar a cabo acciones de este tipo”, planteó la misiva en relación a la intervención militar de Israel sobre la Franja de Gaza. Finalmente adelantó que “reforzará la labor” y que continuarán “trabajando arduamente por una convivencia pacífica y respetuosa para todos”.