El senador del Partido Nacional (PN) Javier García convocó a las autoridades del Comité Central Israelita a la Comisión especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores debido a la serie de “actos de carácter antisemita” que “desde hace algunos meses se vienen registrando en nuestro país”. La comparecencia está prevista para el martes 30 de setiembre.

Según García, estos hechos se han registrado tanto en “manifestaciones públicas” y en “edificios pertenecientes a la colectividad judía” como “en centros de la educación” y “en el ámbito de la cultura”; también, “ampliamente, en redes sociales”.

“A nadie escapa que estos actos afectan la convivencia social y son también una alerta en materia de seguridad”, sostuvo el senador del PN en una carta enviada al presidente de la comisión, el senador frenteamplista Eduardo Brenta. La convocatoria a las autoridades del Comité Central Israelita tiene como propósito “analizar en profundidad este fenómeno creciente en Uruguay”.

Días atrás, un conjunto de personas con banderas de Palestina se congregaron en las inmediaciones de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, ubicada en el barrio Pocitos, en Montevideo. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

A través de una declaración pública, el PN rechazó enérgicamente la movilización, en la que “se produjeron escraches a menores y amenazas ante el centro educativo en ocasión de una marcha pro Palestina, acciones que no tienen cabida en una democracia que se pretende pluralista y respetuosa de los derechos fundamentales”.

El PN afirmó, además, que “criticar políticas del Estado de Israel puede ser parte legítima del debate social”. No obstante, sostuvo que esto “no justifica atacar o amenazar a instituciones, docentes, estudiantes o comunidades que profesan la fe judía, ni convertirlos en blanco de denuncias, estigmatización o escraches por su identidad religiosa o cultural”.

Asimismo, a instancias de la Organización Sionista del Uruguay y la Nueva Federación Juvenil Sionista, la colectividad judía en Uruguay se manifestó este domingo en el Memorial del Holocausto, ubicado en la rambla de Montevideo, bajo la consigna “Basta de antisemitismo en Uruguay”.

El presidente de la Nueva Federación Juvenil Sionista, Gastón Frydlender, rechazó “la idea de que se ataque a uruguayos judíos con la excusa de rechazar las acciones del gobierno de Israel”. “Hoy estamos acá judíos de todas las ideologías, y con diferentes posiciones. Pero ningún judío del mundo merece ser atacado por el solo hecho de defender la existencia de Israel”, expresó, según consignó la página web del Comité Central Israelita.