Tras una semana de movilizaciones de los gremios de la educación, que incluyeron concentraciones, paros y ocupación de algunos centros de estudio, el gobierno se encamina a hacer ajustes a la ley de prespuesto que, presumiblemente, contemplarán los reclamos del sector.

En paralelo, también parece encaminada la situación de la escuela 123, que había sido el escenario de una agresión de un grupo de adultos a estudiantes y docentes. Gracias a la adopción de un plan de convivencia y de medidas de acompañamiento, se reanudaron las clases.

El paro se levantó tras la reunión del gremio de maestros con el presidente Yamandú Orsi, aunque el sindicato también anunció la desafiliación de Pablo Caggiani, actual presidente de la ANEP, y la decisión generó malestar en el Poder Ejecutivo.

Los dos niveles, el de los reclamos presupuestales y el de la seguridad en las escuelas, están ligados, no sólo por urgencias de recursos materiales, sino también por cuestiones básicas de convivencia, dice nuestro editorial.

