El viernes tuvo lugar en la avenida Libertador el acto principal del Día Internacional de los Trabajadores en Uruguay. Allí, autoridades del PIT-CNT dieron su visión sobre distintos problemas que atraviesan tanto el país como el planeta, hicieron propuestas sociales y transmitieron reclamos de distintos sectores laborales, al tiempo que manifestaron su intención de expandir su representación en el ámbito de los trabajadores.

El presidente Yamandú Orsi, presente en el evento, reivindicó el derecho de la central sindical a exigir avances en distintas áreas, mientras que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, delimitó en sus declaraciones las áreas en las que gobierno y sindicalismo deben poner sus esfuerzos. Desde la oposición se criticó el “sesgo ideológico” de la central sindical.

En Maldonado, donde el gobierno departamental está en manos de las fuerzas que son oposición a nivel nacional, los reclamos tuvieron un tenor “defensivo”, mientras que en Montevideo una de las consignas fue “pasar a la ofensiva”.

Este Primero de Mayo también hubo movilizaciones y reclamos en otras partes de América y Europa, con agendas diversas y muchos puntos en común con lo que reclaman los trabajadores uruguayos.

También pasó en estos días

Son dos Cipriani distintos

Por un lado, está el nacionalista Leonardo Cipriani, cuya gestión al frente de ASSE durante el gobierno anterior es ahora objeto de denuncias penales y sumarios por irregularidades en compras y contrataciones.

Por otro, está el millonario italiano Giuseppe Cipriani, quien está detrás de la reconstrucción del hotel San Rafael en Punta del Este y otros emprendimientos de Maldonado. Este Cipriani es investigado por la adopción irregular de un menor en ese departamento.

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