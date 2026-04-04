Aunque no tuvo un lugar preeminente en las campañas electorales de 2024 y 2025, la situación de las personas que viven en la calle forma parte del debate público. Esta semana, tanto la asociación que las nuclea como el intendente de Montevideo, Mario Bergara, se pronunciaron sobre las carencias en el tratamiento del problema.

A la percepción de que el número de personas afectadas viene creciendo desde hace más de cinco años, ahora se le suma un insumo valioso: una encuesta de la Usina muestra lo que uruguayas y uruguayos piensan sobre el tema.

Entre otras cosas, la mayoría cree que el Operativo Calle del Ministerio del Interior es una medida adecuada, pero del sondeo también surge que debería complementarse con otras. El gobierno se apresta a anunciar su accionar en este campo, y se descuenta que habrá una actualización del Plan Invierno.

El gobierno se apresta a anunciar una serie de medidas que irían más allá de la reposición del Plan Invierno y desde el Ejecutivo se pidió a la dirigencia frenteamplista encolumnarse detrás de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social.

También sería conveniente que el resto del sistema político pudiera elevar la mira en torno a este problema social, que es tan urgente como complejo.

También pasó esta semana

Para leer con tiempo