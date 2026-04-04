Aunque no tuvo un lugar preeminente en las campañas electorales de 2024 y 2025, la situación de las personas que viven en la calle forma parte del debate público. Esta semana, tanto la asociación que las nuclea como el intendente de Montevideo, Mario Bergara, se pronunciaron sobre las carencias en el tratamiento del problema.
A la percepción de que el número de personas afectadas viene creciendo desde hace más de cinco años, ahora se le suma un insumo valioso: una encuesta de la Usina muestra lo que uruguayas y uruguayos piensan sobre el tema.
Entre otras cosas, la mayoría cree que el Operativo Calle del Ministerio del Interior es una medida adecuada, pero del sondeo también surge que debería complementarse con otras. El gobierno se apresta a anunciar su accionar en este campo, y se descuenta que habrá una actualización del Plan Invierno.
El gobierno se apresta a anunciar una serie de medidas que irían más allá de la reposición del Plan Invierno y desde el Ejecutivo se pidió a la dirigencia frenteamplista encolumnarse detrás de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social.
También sería conveniente que el resto del sistema político pudiera elevar la mira en torno a este problema social, que es tan urgente como complejo.
También pasó esta semana
- El miércoles despegó, por primera vez desde 1972, una nave tripulada rumbo a la Luna. Los astronautas, sin embargo, no tocarán el suelo del satélite –se espera que próximas misiones lo consigan en un par de años–, pero esa no es la única sensación encontrada que provoca la expedición estadounidense.
- El nacionalista Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, encabezó una reunión con correligionarios para bajar el nivel de confrontación en el diálogo con el gobierno.
- Otra de la Usina: la mayoría de los montevideanos está desconforme con el transporte público.
- Dos de Cardama: por un lado, un exjerarca del Ministerio de Defensa fue sumariado y, por otro, se supo que el exjefe de la Armada había cuestionado duramente el encargo de patrulleras oceánicas al astillero español.
- “Sin reyes”: millones se autoconvocaron en todo Estados Unidos para protestar contra el autoritarismo de Donald Trump. La guerra contra Irán sigue en curso y el estadounidense no consigue apoyo europeo, por lo que amenazó con retirar a su país de la OTAN. Sí tiene el respaldo del gobierno de Argentina, que expulsó al principal diplomático iraní de su territorio.
Para leer con tiempo
- La guerra en Irán podría acelerar el declive de Estados Unidos, tal como les pasó a Inglaterra y Francia con el canal de Suez.
- Entrevista con Thiago Ávila, integrante de la flotilla internacional de apoyo a Palestina.
- ¿Cómo funciona la esfera pública en la era digital? Vigencia de la teoría del fallecido Jürgen Habermas.
- Las palabras de John Lydon, el ex Sex Pistols, antes de su segunda visita a Montevideo al frente de PiL.