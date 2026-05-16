En setiembre de 2024, a un mes de las elecciones nacionales, Gabriel Oddone, entonces probable ministro de Economía del presidenciable Yamandú Orsi, salió a contestar a los dirigentes de derecha que vaticinaban el caos si triunfaba la anulación parcial de la reforma de la seguridad social que se plebiscitaba junto con la primera vuelta. Se presentó como el representante de la estabilidad, llamó a sus adversarios a actuar responsablemente y los conminó a anteponer el interés nacional al beneficio a corto plazo.

Esta semana ocurrió algo parecido y el disparador volvió a ser el tema de la seguridad social. Ante cuestionamientos de quienes ahora son oposición, Oddone, ministro desde marzo de 2025, debió volver a hacer un llamado a la sensatez en el debate en torno a las modificaciones del régimen de las AFAP que surgieron del Diálogo Social convocado por el gobierno. Más directamente que en sus salidas de estos dos años, el economista defendió la seriedad de las propuestas que maneja el gobierno para separar los mecanismos de los fondos de inversión y las cuentas de ahorro individual.

La intervención política de Oddone se da en un contexto en que las expectativas de los empresarios no convergen con la situación económica y en el que la oposición conservadora interperlará al ministro por ese tema y por las transformaciones planeadas para las AFAP. Marcelo Pereira analizó algunos malentendidos que ubicaban a Oddone como aliado incondicional del estamento empresarial.

El buscado protagonismo de Oddone, a su vez, se da en un contexto de desconformidad de muchos votantes frenteamplistas con la gestión de gobierno, como indica, entre otros elementos, una encuesta reciente. La fuerza política anunció que trabajará para mejorar el trabajo con su base de apoyo.

El margen de distribución presupuestal de la próxima Rendición de Cuentas es otro de los factores que explican las actuales tensiones, y los reclamos al respecto están entre las razones de un paro general parcial convocado por la central sindical.

Mes de la Memoria

Ricardo Perciballe, fiscal a cargo de la unidad de Crímenes de Lesa Humanidad, hizo un repaso de los avances y los obstáculos que sigue encontrando su tarea y lamentó, además, la facilitación del trámite de cobro de jubilaciones para militares prófugos.

No es el caso del sobrino del dictador Gregorio Álvarez, que fue procesado por torturas.

Además, la Institución Nacional de Derechos Humanos informó de ocho nuevos casos de desaparecidos.

Nuestro editorial explica por qué se marchará este miércoles

También pasó esta semana

Otro fiscal, el de Delitos Económicos, que investigaba dos casos vinculados al expresidente Luis Alberto Lacalle Pou (el de Marset y el de Cardama), fue trasladado. La notificación, redactada por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, no cayó bien en el oficialismo.

Lejos, en Pekín, el presidente chino recibió a su homólogo estadounidense. No parecen haber avanzado mucho en los múltiples asuntos que los enfrentan.

Para leer con tiempo