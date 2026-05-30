Estados Unidos otra vez contra Brasil

En la noche del jueves, el gobierno de Donald Trump declaró “organizaciones terroristas” a dos grupos criminales de Brasil. El nuevo estatus abre varias posibilidades de intervención estadounidense, desde el plano militar al económico, por lo que desde Brasilia se denunció la ilegalidad y el ataque a la soberanía que implica la decisión.
El anuncio, además, se produce en medio de la campaña electoral de Brasil, y el presidente Lula, que se presenta a la reelección, hizo notar las conexiones entre la familia Bolsonaro y el entorno de Trump, que nuevamente habrían operado sincronizadamente.
La disrupción en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos tiene implicancias políticas y también judiciales que afectan a Uruguay y a la región. Nuestro editorial aborda esta situación de tensión geopolítica.
También pasó en estos días
- El Poder Ejecutivo tiene hasta el 30 de junio para enviar al Parlamento el texto de la Rendición de Cuentas. Las prioridades, según el ministro Oddone, serán la infancia, la seguridad, las personas en situación de calle y el empleo.
- Se supo que el narcotraficante Sebastián Marset y su pareja obtuvieron 200 millones de dólares entre 2020 y 2021.
- La oposición hizo un pedido de informes por la compra de una camioneta que hizo Yamandú Orsi antes de asumir como presidente y el asunto entró en la órbita de la Jutep.
- El jefe de gobierno de Israel ordenó a su ejército ocupar el 70% del territorio palestino en Gaza.
De la casa
- El miércoles lanzamos la diaria Paysandú y el jueves redoblamos la apuesta por el periodismo local con la diaria Salto.
Militares y DDHH
- Tras conocerse que se había tramitado el cobro de la jubilación de un militar prófugo en Estados Unidos, el senador Óscar Andrade presentó un proyecto de ley para que se supendan los pagos a militares con orden de detención.
- A su vez, el Ministerio de Defensa suspendió los pagos a cuatro militares prófugos.
- Además, la ministra del ramo, Sandra Lazo, cesó a una abogada que había defendido a represores que tenía un cargo de asesora del comandante del Ejército.
Para leer con tiempo
- Mediante un relevamiento satélite, se estimó el costo de los daños provocados por la invasión de Israel a Gaza.
- Las vecinas de Cerro Norte que, en medio de la situación creada por el narcotráfico, sostienen un merendero infantil.
- El agua como recurso transnacional e infraestructura crítica que puede ser monitoreada y manejada racionalmente a escala global.
- Un Festival de Cannes tan político como polémico.