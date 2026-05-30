Luiz Inácio Lula da Silva durante una actividad en la localidad de Fiocruz, Río de Janeiro, el 23 de mayo.

Estados Unidos otra vez contra Brasil

En la noche del jueves, el gobierno de Donald Trump declaró “organizaciones terroristas” a dos grupos criminales de Brasil. El nuevo estatus abre varias posibilidades de intervención estadounidense, desde el plano militar al económico, por lo que desde Brasilia se denunció la ilegalidad y el ataque a la soberanía que implica la decisión.

El anuncio, además, se produce en medio de la campaña electoral de Brasil, y el presidente Lula, que se presenta a la reelección, hizo notar las conexiones entre la familia Bolsonaro y el entorno de Trump, que nuevamente habrían operado sincronizadamente.

La disrupción en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos tiene implicancias políticas y también judiciales que afectan a Uruguay y a la región. Nuestro editorial aborda esta situación de tensión geopolítica.

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