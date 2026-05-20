20 de mayo histórico

El miércoles, con una convocatoria multitudinaria, se cumplieron 30 años de la primera Marcha del Silencio y la mayoría de los reclamos de aquel entonces siguen en pie: se volvió a reclamar al Poder Ejecutivo que dé la orden a las Fuerzas Armadas de aportar información sobre el destino de los desaparecidos.
El comandante en jefe del Ejército, sin embargo, aseguró que su fuerza ya ha brindado toda la documentación disponible.
El presidente Yamandú Orsi, en tanto, participó en el homenaje que la Legislatura de Buenos Aires le tributó a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, los legisladores uruguayos asesinados en esa ciudad, a 50 años del crimen. También la Asamblea General de nuestro país los homenajeó.
No solo se marchó en el Centro de Montevideo, sino también en varios otros puntos del país, como Colonia y Maldonado, y diversas instituciones deportivas se plegaron a la convocatoria. Además, las juventudes del Frente Amplio, los partidos tradicionales y el Partido Independiente marcharon juntas por primera vez. A nivel general, el Frente Amplio y el Partido Colorado emitieron declaraciones que reafirman su compromiso con la verdad sobre los desaparecidos.
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