Esta semana pasará a la historia como aquella en la que el presidente de Estados Unidos amenazó con aniquilar a toda una civilización. Seguramente se refería a Irán, el país que desde hace más de un mes bombardean las fuerzas armadas de su país y de Israel. Finalmente, la destrucción anunciada no tuvo lugar, y tal vez por eso, pero no sólo por eso, sino por la degradación de las reglas de convivencia internacional que se vienen intentando construir desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas se preguntan en qué civilización pudo haber estado pensando Donald Trump: ¿en la estadounidense, en la occidental, en la civilización humana?

Horas antes de que se anunciara que se había llegado a un preacuerdo que cancelaba el ultimátum, Marcelo Pereira intentó reflexionar acerca del lugar que ocupa la intimidación con crímenes de guerra en la forma de actuar de Trump. Desde entonces, la situación no deja de volverse más compleja y el elemento clave para avanzar hacia una paz mediada por Pakistán (y China) es la disposición de Israel a dejar de atacar Líbano.

Es un escenario global terrible, también pasan otras cosas. Este puede ser el fin de semana en que se terminen 16 años de autoritarismo rampante en Hungría. El primer ministro, Viktor Orbán, tiene el apoyo de Trump, Putin y compañía, pero se enfrenta a su elección más difícil. Su derrota fortalecería a la Unión Europea y podría ser el inicio del repliegue de las derechas antidemocráticas. Quizás Trump tenía razón y hay algo que se termina.

Domésticos

Esta semana también fue la de la presentación del plan del gobierno para encarar la situación de las miles de personas que viven en la calle. Se trata de una estrategia multifacética que sigue generando reacciones.

Eso fue el martes. El jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro, debió concurrir al Parlamento para hablar del plan de seguridad, y al día siguiente opinó que su gestión salió fortalecida.

En Montevideo, el oficialismo busca aprobar un fideicomiso para adelantar obras públicas y habrá un juego intenso para conseguir las mayorías especiales en la Junta Departamental.

Además, fue una semana importante para la diaria: desde el lunes comenzó a transmitir por FM, y con una programación en vivo de más de 16 horas, la diaria Radio. Nos escuchan en el 97.9 del dial si están en Montevideo, Canelones y San José, y en sus repetidoras de Colonia y Maldonado. Por Youtube nos pueden ver desde todas partes.

Para leer con tiempo