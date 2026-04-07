Pocas horas antes de que se cumpliera el plazo del ultimátum que le había dado a Irán para que liberara el paso por el estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense, Donald Trump, informó que aceptó una propuesta mediadora de Pakistán, que estipula un alto el fuego de dos semanas, período en el que las partes intentarán avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo.

El día había comenzado con una amenaza incendiaria de Trump, quien en un mensaje en su red social Truth había expresado que “una civilización entera morirá” si el gobierno de Irán no cedía a sus demandas.

El improperio lanzado por el presidente estadounidense había sido objeto de una enorme ola de rechazos, tanto dentro de su país como de gobernantes de todo el mundo.

Pero, con el correr de las horas, las negociaciones comandadas por Pakistán con la colaboración de funcionarios de los gobiernos de Egipto y Turquía lograron disuadir a Trump, quien explicó su cambio de postura en un mensaje publicado en la red social Truth.

“Tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Medio Oriente. Recibimos una propuesta de diez puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, expresó Trump en el mensaje.