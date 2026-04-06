El presidente estadounidense, Donald Trump, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 6 de abril.

Este martes puede ser un día decisivo en la guerra que Estados Unidos e Israel están emprendiendo contra Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en una conferencia de prensa que dio en la Casa Blanca que Washington podría “destruir un país en una noche y esa noche podría ser mañana”, cuando expira el ultimátum que el mandatario les dio a las autoridades iraníes para que reabran el tránsito por el estrecho de Ormuz, punto estratégico situado entre las costas de Irán y Omán.

En su comparecencia ante los medios de prensa, Trump amenazó con destruir “los puentes y las centrales eléctricas” de Irán si no se llega a un acuerdo para normalizar el paso por Ormuz, algo que el republicano considera “indispensable”. “Será la Edad de Piedra. No queremos que eso ocurra. Tienen hasta mañana a las ocho. Les puedo decir que están negociando, creo que de buena fe. Tenemos la ayuda de países imprescindibles”, prosiguió Trump.

El mandatario también aseguró, sin ninguna base en la realidad, que los iraníes piden a los estadounidenses que sigan bombardeando el país, pese a que “las bombas caen junto a sus casas”, porque “quieren libertad”. “Están dispuestos a sufrir”, respondió Trump cuando una periodista le preguntó si bombardear infraestructura civil no es castigar a la población civil por las acciones del régimen. “Ellos quieren eso”, afirmó Trump, de acuerdo con lo que consignó El País de Madrid.

Además, durante su conferencia de prensa en la Casa Blanca, sin aportar mayores datos, Trump afirmó que en Irán se produjo “un cambio de régimen” con nuevos líderes “que son más inteligentes que los anteriores”. “No podemos consentir que tengan armas nucleares”, expresó el presidente estadounidense, quien dice tener “el mejor plan del mundo” para la región, aunque no puede “compartirlo con los medios”.

Las palabras de Trump fueron duramente criticadas desde Teherán, donde el portavoz del máximo mando militar conjunto de Irán, Ebrahim Zolfaghari, calificó las amenazas de Trump de “delirantes”.

En un comunicado difundido por los medios estatales, Zolfaghari afirmó además que las amenazas no compensarán la “deshonra y humillación” que está sufriendo Estados Unidos en la región.

Horas antes de la conferencia de Trump en la Casa Blanca trascendió que el gobierno iraní había rechazado de manera formal una propuesta de alto el fuego planteada por Estados Unidos a través de la mediación que están liderando funcionarios del gobierno de Pakistán, junto con Egipto y Turquía.

Irán exigió el fin inmediato y permanente de la guerra

Los medios estatales iraníes informaron que Teherán emitió un planteo de diez puntos en el que solicitaba el fin definitivo del conflicto, en consonancia con las consideraciones de Irán, e incluía otras demandas como el cese de las hostilidades regionales, el establecimiento de un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, así como la financiación para la reconstrucción de los cuantiosos daños materiales causados al país en lo que va de la guerra y el levantamiento de las sanciones.

El borrador de propuesta contemplaba una tregua temporal de 45 días y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

La guerra y la economía según el FMI

La guerra en curso en Medio Oriente provocará una mayor inflación y un menor crecimiento mundial, declaró a Reuters la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva, frustrando así la esperada mejora de sus proyecciones de crecimiento global si no se hubiera desatado el conflicto regional.

El FMI preveía una ligera mejora en su proyección de crecimiento mundial del 3,3% en 2026 y del 3,2% en 2027 si no se hubiera producido la guerra. “De no haber ocurrido esta guerra, habríamos visto una ligera mejora en nuestras proyecciones de crecimiento. En cambio, ahora todo apunta a precios más altos y a un crecimiento más lento”, afirmó Georgieva.

Incluso un cese rápido de las hostilidades y una recuperación relativamente veloz darían lugar a una revisión a la baja “relativamente pequeña” de la previsión de crecimiento y a una revisión al alza de la previsión de inflación, añadió. Si la guerra se prolongara, el efecto sobre la inflación y el crecimiento sería mayor, señaló. Georgieva indicó que el FMI había recibido solicitudes de asistencia financiera de algunos países, aunque no especificó cuáles.