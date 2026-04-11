Laura Soto, edila nacionalista de Montevideo, comunicó el jueves su alejamiento de la lista 22 y que pasará a actuar como independiente dentro de las filas blancas. Este movimiento, menor en cualquier otra circunstancia, tomó mayor tenor dado el contexto que atraviesa en la actualidad la Junta Departamental de Montevideo. Si bien el oficialismo, encabezado por Mario Bergara, logró aprobar su presupuesto quinquenal con votos propios, ahora busca aprobar cinco líneas de créditos para las que necesita una mayoría especial que implica sumar cuatro votos de la oposición. Si bien ese apoyo no estaba asegurado, el espacio que abandonó la curul se había mostrado abierto a “incidir” en la propuesta y, por tanto, había expectativas desde la Intendencia de Montevideo (IM) sobre su eventual voto afirmativo.

Esta pérdida de peso del espacio liderado por el exdirector del Sistema Nacional de Emergencia Santiago Caramés implica, según reconocieron a la diaria otras fuentes nacionalistas, que se vea “un poco más difuso” el margen para aprobar el mencionado financiamiento. Por lo pronto, la lista 22 conserva en la Junta Departamental a dos ediles (Nicolás Hernández y Joaquín Campos). Asimismo, también mostró apertura con relación a la propuesta del oficialismo el único edil colorado, Federico Paganini.

Si bien el escenario es incierto, aun pensando en la colaboración de los curules antes mencionados, la administración departamental seguiría necesitando un voto para acceder a los fondos. Ese voto, que en otro momento se hubiera podido pensar que sería el de la edila Soto, es el que hoy por hoy genera profundas diferencias en el Partido Nacional (PN) de Montevideo. Los motivos de la salida, sin más detalle, fueron consignados por El País como “diferencias en temas internos”.

No obstante, y tras el pedido de la lista 22 de que Soto devuelva su banca, el resto de los ediles nacionalistas salieron en su respaldo. A través de un comunicado, los curules pertenecientes a las agrupaciones Espacio 40, lista 404, Aire Fresco, lista 71, lista 5 y Por la Patria declararon que “es natural que en el devenir de la vida política puedan producirse reconfiguraciones en la geografía partidaria”. Por tanto, se decidió “continuar respaldando su trabajo como legisladora departamental independiente, con base en los principios y valores del PN”.

Este comunicado, conocido en las primeras horas de la tarde del viernes y que contraponía lo planteado por la lista 22, abonó en un primer momento las diferencias internas del PN con el espacio conducido por Caramés. Esta situación interna había trascendido días antes respecto de dos importantes dirigentes blancos. Por un lado, según informó El País, el exsenador Luis Alberto Heber advirtió que el PN “no se puede permitir” aprobar más endeudamiento para la comuna. En tanto, el semanario Búsqueda informó que el expresidente Luis Lacalle Pou sugirió no acompañar la propuesta de la intendencia.

El problema de la “lealtad” al partido

La Comisión Departamental del PN en Montevideo, liderada por el senador Martín Lema, ha trabajado en coordinación no solo con los ediles del departamento, sino también con los representantes nacionales. Pablo Abdala, diputado e integrante de la lista 5 (una de las agrupaciones que apoyaron el comunicado), indicó en diálogo con la diaria que mantenía un “absoluto respaldo” a Soto. Sin embargo, lo llamativo llegó después, cuando subrayó que su posicionamiento tenía que ver con la “señal de lealtad con el PN” que mostró la curul al salir de la lista 22.

“Las bancas son de los partidos, como todos sabemos, y en este caso el partido, con relación a estos temas, ha venido procesando una posición a través de los mecanismos institucionales correspondientes”, profundizó Abdala, en la primera parte de su explicación. A partir de allí, dijo que durante ese proceso “la lista 22 más bien se ha abstenido de participar”.

“Entiendo que en todos los temas se puede opinar en un sentido o en otro, no tiene por qué haber unanimidades, pero creo que cuando los partidos definen posiciones, los que representamos en los ámbitos de decisión estamos obligados a acompañarla”, comentó el diputado. “Lo hacemos con base en un estatuto que es el que está contenido en la carta orgánica, que tiene derechos y tiene obligaciones para los que somos legisladores”, agregó.

Según la “interpretación” de Abdala, en la decisión de Soto “ha pesado” el alejamiento de esta línea por parte de la lista 22. Partiendo de que lo trabajado en la Comisión Departamental implica el trabajo en el “ámbito más representativo” del partido a nivel de Montevideo, el diputado sostuvo que “la actitud de Soto es de lealtad hacia el estado de cosas”. “Soto estuvo presente en más de una ocasión y hasta donde recuerdo los otros dos ediles de la lista 22 tampoco participaron”, mencionó.

Sobre el reclamo por la banca de la edila, Abdala dejó claro que “es muy difícil que las agrupaciones reivindiquen la titularidad de los votos, y mucho más difícil es en el caso de la lista 22, que obtuvo sus votos a través de un mecanismo que si bien es lícito, en la jerga se lo conoce como ‘la colectora de votos’”. “Fue una especie de captura de votos que son del partido y de Martín Lema”, complementó.

La respuesta: “De plano es mentira”

Consultado por la diaria al respecto de los dichos de Abdala, Caramés respondió: “De plano es mentira”. Al profundizar sobre si la lista que conduce efectivamente “se ha abstenido de participar” en los ámbitos orgánicos departamentales, recordó que su espacio “trabajó activamente” en el documento que Lema le envió como presidente de la departamental nacionalista al intendente Bergara. En conclusión, el dirigente blanco aseguró que se respetaron “todas las instancias de trabajo”.

Para profundizar en este punto, Ignacio García, representante de la lista 22 en la Comisión Departamental nacionalista, explicó a la diaria que el órgano está integrado por 15 miembros y tiene como titulares entre otros dirigentes a algunos diputados. Este no es el caso de Abdala, quien al igual que todos los diputados y ediles puede participar como invitado.

García dijo que la lista 22 tiene un único representante en el espacio. “Desde que asumimos tuvimos cuatro sesiones, yo asistí a dos”, remarcó, y explicó que sus ausencias se debieron a cuestiones laborales, pero su suplente no es de la lista 22. “En ningún momento se actuó de forma desleal, lo extrapresupuestal nunca se tocó estando presente”, dejó en claro García. “En algún momento se quiso tratar y Martín Lema dijo que prefería primero tratar lo presupuestal”, recordó el integrante de la lista 22, quien aseguró que esa decisión se tomó buscando que el oficialismo “no adelante las discusiones”.

Recordó además que en la comisión “hubo unanimidad” respecto de que el presupuesto de la IM “en lo general era más de lo mismo”, ante lo que la lista 22, al igual que el resto del partido, votó en contra. “Nosotros fuimos totalmente leales, el presupuesto se votó en contra tal cual quedamos”, explicó García. En cuanto a la comparecencia a la comisión por parte de los ediles, dijo que “siempre intentaban ir los tres” de su espacio, aunque, por no trabajar en el ámbito privado, Soto era quien disponía de más tiempo para estar presente. Dejó constancia, de todas formas, de que “nunca fue sola”.

Entre “puentes” dinamitados y la “expectativa” intacta

Ante la salida de Soto de la lista 22 y los movimientos en la interna nacionalista, Justo Onandi, coordinador institucional de la IM, subrayó a la diaria que la administración tiene “la misma expectativa que al principio” sobre conseguir los cuatro votos que le faltan. Detalló que la semana que viene se empiezan a “recopilar” los aportes de los concejos municipales sobre los cinco ejes: veredas, calles, saneamiento, limpieza y el plan para recuperar Ciudad Vieja.

Por lo pronto, el jerarca departamental aseguró que, de acuerdo con la información que ha llegado, se han tomado “resoluciones por consenso en los concejos municipales”. “Vemos que se abre una expectativa con respecto a los diferentes apoyos que pueda haber para los proyectos”, apuntó, teniendo en cuenta que esos espacios se encuentran conformados por representantes de distintos partidos.

Más allá de ese punto, Onandi detalló que la “estrategia trazada” sigue siendo “generar una alta participación” en cada uno de los cinco proyectos, así como también un “compromiso territorial”, buscando que todo eso “se traduzca en la votación”. “En los distintos proyectos tenemos más acercamientos con algunos ediles que con otros; al tener una variedad de proyectos, entendemos que en las votaciones no se reflejarán los mismos votos, sino que va a ser una combinación”, explicó Onandi, en referencia a la diferente preocupación “temática” que manifiestan los distintos curules de la oposición.

Por su parte, Lema dijo a la diaria que no se está “pronunciando” sobre los pedidos extrapresupuestales porque “se están analizando a nivel partidario”. Por lo pronto, el presidente de la Comisión Departamental nacionalista dijo que se ve “una muy mala gestión y un intendente que, en vez de respetar para pedir diálogo, busca descalificar”. En concreto, el senador cuestionó las declaraciones del intendente Bergara a la diaria Radio sobre que fue un “juego político menor” el de Lacalle Pou con relación a los fondos extrapresupuestales y una eventual presión sobre los ediles.

“Sorprendió que el intendente, para la situación que tiene Montevideo, donde hay problemas por todos lados, últimamente a lo único que se dedica es a hablar del PN”, planteó Lema. “Se dinamitan los puentes agraviando de esta forma, no entendemos cómo pretende dialogar con aquellos que está descalificando”, complementó.

Sobre la situación interna de su partido en Montevideo, Lema se limitó a decir que siente “orgullo” del “trabajo excepcional de los ediles del PN y de la Coalición [Republicana]”. “La bancada de ediles del PN está haciendo enormes esfuerzos por buscar enderezar una dirección que está probada en el fracaso”, concluyó sin hacer distinciones.