El lunes, al término del Consejo de Ministros, el gobierno anunció el inicio de la aplicación del Plan Más Barrio, que comenzó el jueves en Cerro Norte, en Montevideo, y luego llegará a comunidades de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera, entre 21 zonas identificadas com prioritarias.

Se trata de una estrategia nucleada en torno a la seguridad que busca reinsertar a las instituciones estatales en lugares donde muchas funciones básicas son llevadas a cabo por organizaciones delictivas. Para dar esa disputa, el gobierno apuesta a coordinar los esfuerzos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para hacer intervenciones en viviendas, apoyar mejoras habitacionales, recuperar espacios públicos, optimizar la recolección de residuos, y el alumbrado público y, en general, a impulsar acciones orientadas a fortalecer la convivencia y la seguridad.

El jueves y el viernes, Mariana Cianelli estuvo en Cerro Norte y conversó con los vecinos, que reciben con mucha esperanza el desembarco del plan.

Nuestro editorial: Nuevas respuestas para un antiguo drama.

Las AFAP no son intocables

Una de las conclusiones del Diálogo Social convocado por el gobierno apuntaba a la necesidad de hacer ajustes al sistema provisional. El miércoles causó impacto la confirmación, por parte del director de OPP, Rodrigo Arim, de que efectivamente el gobierno buscará introducir modificaciones en el régimen de las AFAP. Luego lo confirmó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien aclaró que lo que cambiará es la relación de los administradoras de fondos y los afiliados; también el subsecretario de esa cartera, Martín Vallcorba, salió a explicar que se buscará separar el área de inversiones de las AFAP de la administración de las cuentas de ahorro individual.

Todas estas aclaraciones fueron necesarias porque desde la oposición se señaló que las modificaciones irían en contra de lo pautado por la reforma de la seguridad social de 2023, dejada en pie por el plebiscito que se realizó en las últimas elecciones nacionales, y por eso convocarán a Oddone al Parlamento.

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