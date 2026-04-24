Este jueves, en dos ámbitos distintos, diferentes representantes de la Coalición Republicana fueron críticos del adelanto más sonado de lo planteado en el Diálogo Social -se presentará oficialmente el 28 de abril-: el retiro de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) del manejo de las cuentas personales de ahorro individual.

De tarde, en el Parlamento, hubo una reunión de la bancada de la Coalición Republicana en la que se tocó el tema. Al finalizar el encuentro, la bancada publicó un comunicado en el que expresó “su más firme rechazo a las modificaciones impulsadas en el sistema previsional que avanzan hacia la apropiación estatal de los fondos de los trabajadores”. “No hay eufemismos posibles: este camino reproduce experiencias fracasadas de la región, como la del kirchnerismo argentino, donde el gobierno terminó apropiándose de los ahorros jubilatorios, destruyendo la confianza y debilitando la seguridad jurídica”, agregó. La bancada aseguró que “se pretende sustituir un sistema donde el trabajador elige y controla por otro donde queda cautivo”, y eso “no es una mejora sino un retroceso”.

Además, en el comunicado señalaron que esta iniciativa “llega en el peor momento”, porque Uruguay “ya creció por debajo de lo previsto y todo indica que volverá a ocurrir”. “En un contexto internacional adverso, el gobierno insiste en generar incertidumbre, afectando la credibilidad del país y su principal activo: la estabilidad. Es una señal grave. Una más, en una cadena de decisiones que erosionan la confianza. La ciudadanía ya rechazó este rumbo. Insistir es desconocer ese pronunciamiento”, agregaron.

Por último, la bancada de la coalición exigió “responsabilidad” porque “gobernar no es ceder a presiones ni experimentar con el ahorro de la gente”. Entonces, accionará convocando al Parlamento a los ministros de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. “Los fondos de jubilación no son del gobierno ni de los sindicatos. Son de quienes los generaron”, finalizaron.

Luego de la reunión, el senador blanco Javier García dijo en rueda de prensa que decidirán en las próximas horas a qué instancia parlamentaria citarán a los ministros, y subrayó que “de esto es responsable todo el gobierno”, porque el MEF “tuvo representantes adentro de quienes tomaron esta decisión, así que no pueden mirar para el costado”.

A su vez, el senador colorado Pedro Bordaberry escribió en su cuenta de X: “Es difícil de entender lo que está haciendo el gobierno y el Frente Amplio [FA] con la economía; todas las semanas lanzan noticias que crean falta de certeza; más impuestos, manotear las AFAP con el Pit Cnt; como el kirchnerismo argentino”.

Delgado: “Muy preocupados”

En tanto, este miércoles al mediodía hubo una charla en la Intendencia de Montevideo, en el marco de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que tuvo como protagonistas a los líderes orgánicos de los partidos políticos. Luego, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, brindaron una rueda de prensa en la que hablaron del tema.

Delgado dijo que están “muy preocupados” porque “en el tema del ahorro individual y de las AFAP no solo hay una ley que votó el Parlamento”, sino también “un pronunciamiento popular”, que mantuvo el régimen de capitalización individual “administrado por las AFAP”.

Agregó que “si bien, aparentemente, no eliminan las AFAP, los fondos los va a tener el Estado, que va a determinar cómo los administra”. “Como ciudadano quiero que una AFAP administre mi fondo, porque es una decisión prevista en la ley, y que la gente ratificó”, insistió.

Agregó que ahora “parece que quieren echarle agua al vino”, porque salió Oddone “a tratar de traducir, como en cada cosa en la que hay controversia, lo que el gobierno quiso decir”, pero subrayó que el ministro de Economía “no tiene bancada ni integra la mesa política del FA”, y cree que “se lo llevan por izquierda”.

Delgado dijo que al presidente Yamandú Orsi y al gobierno “se lo llevan puesto el PIT-CNT con el FA, y está claro que en este tema va a haber una ofensiva”, y no va a ser el único tema en el que se va a incumplir con compromisos electorales “y tratar de torcer el gobierno nacional hacia la izquierda”. “Cada vez generan más asambleas, cuya solución es empezar con un plan, y terminan siempre en lo mismo: un gobierno con más impronta de izquierda, y en realidad lo que en su momento ofrecieron a la ciudadanía fue otra cosa”, sostuvo.

Por su parte, Mieres dijo que comparte “plenamente la preocupación” que expresó Delgado, por “la señal que indica, justamente, tergiversar y contradecir la voluntad popular en el tema de las AFAP”. Agregó que van a esperar al martes, cuando se haga la presentación oficial del Diálogo Social, “pero ya están hablando también de [cambiar] la edad de retiro, y eso directamente termina impactando en la viabilidad del régimen jubilatorio”. “Si se avanza en la idea de que el BPS pase a administrar las AFAP, estamos afectando incluso a la enorme mayoría de uruguayos que no tienen AFAP y que dependen del BPS, que se va a encarecer, porque asumir esa tarea implica un mayor costo para el BPS”, aseguró.