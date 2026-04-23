En el marco de la discusión sobre los cambios que en los próximos meses promoverá el Poder Ejecutivo en el sistema de seguridad social, como resultado del Diálogo Social, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró este jueves que las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) “van a seguir existiendo”. En declaraciones a Telemundo, el ministro dijo que el único cambio previsto está en la “relación” entre las AFAP y sus afiliados.

Para Oddone “hay una exageración y un error de apreciación en muchas de las afirmaciones que han sido hechas en las últimas horas”. El jerarca recomendó “esperar a la semana que viene”, cuando, el martes, el gobierno presente el documento definitivo del Diálogo Social. Allí, señaló, “va a estar con claridad por escrito lo que se acordó”. De todos modos, subrayó: “Lo que puedo garantizar es que las AFAP siguen existiendo”.

De acuerdo con una resolución aprobada el fin de semana por el PIT-CNT, en base a un informe sobre los resultados preliminares del Diálogo Social, una de las modificaciones consiste en la “desvinculación de las AFAP de la administración directa” de las cuentas de ahorro individual. Para la central sindical, esto constituye un “cambio estructural del sistema mixto de seguridad social”. Se prevé que las AFAP dejen el manejo de las cuentas personales para administrar exclusivamente los portafolios de inversión.

Asimismo, en la resolución del PIT-CNT se mencionan otros posibles cambios, como el acceso a la jubilación a los 60 años de edad –con distintos incentivos para prolongar el retiro– y la duplicación –e incluso triplicación– del monto de algunas transferencias para la primera infancia.

Oddone sostuvo que hay un “acuerdo” entre los actores políticos y sociales que participaron en el Diálogo Social en cuanto a mantener “un pilar de capitalización de cuentas individuales”. En ese sentido, dijo que “va a haber empresas, entidades públicas y privadas que van a seguir gestionando el fondo de ahorro previsional”. “Las cuentas individuales van a seguir siendo propiedad de las personas que aportaron y no hay ninguna posibilidad de que esos recursos vayan a ser usados para otro fin que no sea servir las jubilaciones de las personas que ahorraron toda su vida”, puntualizó.

Este miércoles, la Asociación Nacional de AFAP, que nuclea a las tres administradoras privadas que operan en Uruguay –Itaú, Sura e Integración–, manifestó a través de un comunicado que el planteo en consideración supone una “estatización” del ahorro individual. Además, las administradoras advirtieron que la propuesta significa dar “un paso hacia una agenda que la ciudadanía ya rechazó” en el plebiscito de la seguridad social de octubre de 2024, donde “más del 61% de los uruguayos” optó por no respaldar “una reforma que buscaba eliminar las AFAP”. En la misma línea se expresaron diferentes dirigentes políticos de la oposición.

Al respecto, Oddone sostuvo que “la frase 'estatización' no es correcta”, ya que en la gestión del sistema “va a seguir habiendo empresas públicas, como es República AFAP, o empresas privadas, como son otras AFAP que están a cargo de gestionar los fondos”. “Lo único que está cambiando, si esto prospera a nivel del Poder Ejecutivo y el Parlamento lo aprueba, es que la relación que van a tener los clientes con las empresas administradoras del fondo va a pasar a ser distinta, pero nada de lo que se ha dicho hasta ahora es correcto”, afirmó. “Las AFAP no se eliminan, van a seguir siendo las responsables de gestionar los fondos de ahorro provisional y las cuentas individuales de las personas”, insistió.

“Seguramente” habrá un aumento de los combustibles

Por otra parte, consultado sobre los precios de los combustibles, en el marco de la suba del valor del petróleo a nivel mundial como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Oddone dijo que “seguramente” habrá un incremento en el ajuste correspondiente a mayo.

“Estamos trabajando en eso. Como habrán visto, el precio del combustible sigue estando por encima de los niveles que teníamos hace unos meses, por lo tanto, seguramente va a ocurrir” un aumento, expresó el ministro. Está previsto que este viernes Oddone se reúna con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para tomar una decisión al respecto.