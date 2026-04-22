Finalizado el Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de seguridad social, uno de los cambios que trascendieron es que se desvincularía a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) del manejo de las cuentas personales de ahorro individual y estas solo podrían administrar los portafolios de inversión. Según supo la diaria por fuentes que participaron en el diálogo, se propone que las AFAP no estén “en contacto directo con los clientes”, sino que se dediquen a administrar los recursos bajo la coordinación del Estado.

Si bien el documento definitivo aún no está y se presentará el martes 28 de abril, la noticia ya fue analizada y aprobada por “amplia mayoría” por la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT. Asimismo, en la resolución emitida sobre el tema definieron la “desvinculación de las AFAP de la administración directa” como una “conquista”.

La diputada del Frente Amplio (FA) Sol Maneiro —quien integró el Diálogo Social como representante del FA— manifestó que en su fuerza política están “muy conformes, no solo con el proceso de diálogo, sino con el contenido que el Poder Ejecutivo va a dar a conocer la próxima semana”.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo a la diaria que “dentro de los acuerdos generales a los que se arribó en el marco del diálogo, es claro que se va a mantener un sistema sostenido en tres pilares” y que “el pilar de ahorro individual obligatorio va a permanecer”. “Y va a permanecer con un mecanismo de gestión profesional que implica también la presencia del sector privado en su gestión”, acotó. Señaló que “la administración profesional de los fondos requiere también la concurrencia del sector privado”.

“Como en todos los mercados y en todas las áreas de la economía, por supuesto que hay espacios para mejorar el desempeño. Pero lo que no es cierto es que se vaya a un camino de eliminar las AFAP”, aclaró. De todos modos, si bien las AFAP seguirán siendo “parte de la gestión profesional de los recursos financieros”, Arim indicó que “puede haber cambios en la forma de operación” de estas empresas, porque “como en cualquier otro mercado, se mejora la eficacia y eficiencia”.

El director de la OPP prefirió no dar más detalles sobre este punto hasta que se presente la propuesta, la semana próxima.

Para economista, “es un capricho ideológico sin fundamento”

El año pasado, a dos días del lanzamiento oficial del diálogo sobre la seguridad social, los partidos Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana anunciaron que no participarían en la instancia de diálogo por no estar de acuerdo con el formato propuesto. Además, el presidente del Directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, declaró en su momento que los aspectos vinculados al sistema previsional no deberían incluirse en el diálogo social, puesto que “rever ese tema sería burlar la voluntad popular”, en referencia al plebiscito impulsado por el PIT-CNT sobre la seguridad social.

En esa línea se expresó el senador del PN Javier García, quien en su cuenta de X dijo que “el acuerdo entre el FA [Frente Amplio] y el PIT-CNT que se anunciará los próximos días le pasa por arriba al pronunciamiento popular del plebiscito de la seguridad social de octubre de 2024 que pretendía derogar las AFAP y eliminar el sistema de ahorro individual”.

“El 61% de los uruguayos ratificó el sistema mixto y la reforma previsional del gobierno de la CR [Coalición Republicana]”, aseguró, y afirmó que “acordaron la eliminación de las AFAP y la gestión estatal del ahorro individual”. “Echan mano (‘gestionar’) a los fondos jubilatorios individuales. En definitiva, reestatizar la seguridad social. Volver a un sistema donde el poder político/sindical administre los ahorros personales”, criticó.

Su compañero de bancada, Sebastián Da Silva, reposteó una publicación con la noticia y escribió: “Necios e irresponsables. Habría que sacar las instancias de democracia directa de la Constitución; total, la izquierda vive impulsándolas para después no respetarlas. Pero van a Barcelona y hablan de democracia”.

En una publicación más extensa, el senador del Partido Colorado Robert Silva criticó que se quiera “avanzar” sobre aspectos que “la ciudadanía rechazó” en el plebiscito de 2024. “Intenta llegar a un resultado similar por otra vía, sin acuerdo político amplio y apoyándose en un entendimiento político-sindical, supone desconocer un pronunciamiento popular reciente y explícito”, consideró.

Para Silva, con el cambio en las AFAP, “se afectan seriamente las reglas que han dado credibilidad y previsibilidad al país durante décadas” y opinó que “es de una irresponsabilidad sin precedentes generar dudas sobre la propiedad y la administración del ahorro previsional de miles de trabajadores”: “Si avanzan, lo único que lograrán sería un serio perjuicio para el Uruguay y su gente”, afirmó.

Por su parte, el economista Ignacio Munyo retomó la valoración del PIT-CNT del eventual cambio como una “conquista” y dijo que no encuentra “ninguna razón” para que esto pueda ser considerado de esa manera. En diálogo con la diaria, cuestionó: “¿Cómo puede ser una conquista algo que va a perjudicar a las jubilaciones futuras de los trabajadores? ¿Por qué esto es considerado una conquista cuando van a haber 300 personas, por lo menos, que van a perder su trabajo en el sector privado, que son las que trabajan en esa tarea asociada a las AFAP?”.

Según Munyo, al desvincular a las AFAP del manejo de las cuentas de ahorro individual, “se corta la relación entre la persona y sus ahorros jubilatorios” porque “las cuentas las pasa a manejar el Estado”, en donde “el administrador es el Estado y va a hacer una licitación para que haya instituciones financieras que se encargan de colocar en los mercados locales e internacionales los fondos jubilatorios acumulados para aumentarlos, para que se multiplique”. “Pasa a ser una relación entre el Estado y administradoras de fondos; la persona desaparece; no tiene ningún poder de decisión de nada”, subrayó.

Para Munyo, lo trascendido “es un capricho ideológico sin fundamento”, y expresó que le “encantaría escuchar” fundamentos a favor de la propuesta, y espera que “por el bien del Uruguay” el Poder Ejecutivo “no lleve” la propuesta.

“Cambio de forma y no de contenido”

El sábado, el excandidato a la presidencia por Unidad Popular, Gonzalo Martínez, afirmó que el gobierno concluyó “un nuevo monólogo social” en referencia al Diálogo Social, y dijo que se trató de “una forma de desconocer la batalla que se dio en torno al plebiscito y las elecciones pasadas”. En ese marco, propuso “pensar” para las elecciones de 2029 un nuevo plebiscito “para defender la seguridad social”.

Consultado por la diaria, el dirigente de Unidad Popular, Eduardo Rubio, valoró, con base en la información que se maneja, que la novedad sobre las AFAP “es un cambio de forma y no de contenido”. “El dinero que los trabajadores aportan, que hoy va a las distintas AFAP, quedaría en un organismo —no sé si será un fideicomiso— dependiente del BPS [Banco de Previsión Social] que recibirá esa plata nominada de cada trabajador, y luego ese dinero va a ser invertido por los gestores financieros”, señaló.

En ese sentido, resaltó que se tratará de “las mismas AFAP que hay hoy o aparecerán otras”, pero “el lucro no desaparece porque en esa inversión está el lucro que obtienen los inversores con la plata de los trabajadores”. “Lo que sostuvimos todos los que impulsamos el plebiscito con los tres puntos de la papeleta blanca partía de un principio de que la seguridad social fundamentada en la solidaridad no va de la mano de lo que es la cuenta del pilar de ahorro individual”, apuntó.

“Si me preguntan: ¿es mejor que la plata de los trabajadores la tengan distribuida en distintos actores financieros o que esté toda en manos del Estado? Yo prefiero que esté en manos del Estado. Lo que sigo discrepando, y que no se elimina la contradicción principal en este tema, es que sigue existiendo el pilar individual y se sigue, a partir de la inversión que hagan las empresas, lucrando con la plata de los trabajadores”, criticó.