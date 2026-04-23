El presidente Yamandú Orsi se refirió en rueda de prensa este jueves a la discusión pública que se desató a raíz de la propuesta surgida del diálogo social de cambiar la forma de operación de las AFAP y que estas dejen de gestionar las cuentas personales de ahorro individual. Aclaró que todavía no leyó la propuesta y que aguardará a que se la presenten, instancia prevista para el próximo 28 de abril.

De todos modos, el presidente comentó que sobre el tema “se está hablando mucho” y “está generando alguna inquietud”, “pero creo que hay cosas que no son exactas”. Dijo que “algunos en su momento no acompañamos el plebiscito porque apostábamos a un diálogo”, y el diálogo “quiere decir revisemos y barajemos de nuevo en algunas cosas”. “Las cosas que funcionan no hay que tocarlas. Las que se puedan corregir, yo creo que hay que estar abiertos a corregirlas”, concluyó.

Orsi sobre los combustibles: “Uruguay ha sido el país que menos ha aumentado”

Por otra parte, ante la consulta sobre qué va a pasar con los precios de los combustibles, Orsi indicó que “aparentemente, las noticias no son muy alentadoras por lo que viene de Medio Oriente, del Estrecho de Ormuz”. “Por otra parte, es bueno reconocer que Uruguay ha sido el país que menos ha aumentado porque tiene una empresa estatal y tiene un método de amortiguación de estas sacudidas de precios”, destacó. De todos modos, señaló que “hay que acompasar, por supuesto, la evolución” del precio internacional y “hay que ser muy cuidadosos, hay que ver los números de Ancap” y “estar muy atentos, porque está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor”.

Este jueves, en entrevista con En Perspectiva, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, comentó que “seguramente” haya un aumento de los combustibles en mayo.

“Va a haber inversión en Durazno”

Sobre la decisión del gobierno de comenzar la instalación de plantas solares en Río Negro en lugar de en Durazno, el presidente dijo que habló en su momento con el intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta, y el jefe departamental le comentó “que tenía algunas complicaciones con la zona que había decidido UTE”. Después “surgió una propuesta concreta, que está bien que exista”, de un plan de ordenamiento territorial de ese departamento que llevó a que el intendente pidiera la relocalización de la planta proyectada por UTE. “Entonces hablaremos con él de nuevo. Va a haber inversión en Durazno. Lo que a la hora de las prioridades, a la hora de resolver ya, vamos para un lugar donde ya lo tenga resuelto el tema del ordenamiento”, explicó.

Orsi afirmó que Uruguay “no puede frenarse” y “esperar seis meses” a las definiciones en Durazno. “Mientras eso ocurre, acá no podemos frenarnos, porque es tiempo y vale plata”, indicó el presidente.