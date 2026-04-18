El viernes hubo una marcha por la liberación de Moisés Martínez, el hombre de 28 años condenado a 12 de prisión por el homicidio de su padre. El miércoles el presidente Yamandú Orsi había recibido a las hermanas de Martínez, víctimas de abuso por parte de su progenitor, que solicitan que se reconsidere la pena.

En atención a ese tipo de reclamos, figuras de la oposición –el colorado Andrés Ojeda, su correligionaria Elianne Castro y el cabildante Álvaro Perrone– plantearon la posibilidad de tramitar un indulto para el muchacho, y ahora la iniciativa se está analizando en el área jurídica del Parlamento. Para prosperar, precisaría dos tercios de los votos en la Asamblea General, pero entre los parlamentarios que se han expresado predomina la cautela.

Se trata de un mecanismo extremadamente inusual y que tendría consecuencias institucionales de peso. El caso, por ahora, sigue en la órbita del Poder Judicial.

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