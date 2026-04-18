El viernes hubo una marcha por la liberación de Moisés Martínez, el hombre de 28 años condenado a 12 de prisión por el homicidio de su padre. El miércoles el presidente Yamandú Orsi había recibido a las hermanas de Martínez, víctimas de abuso por parte de su progenitor, que solicitan que se reconsidere la pena.
En atención a ese tipo de reclamos, figuras de la oposición –el colorado Andrés Ojeda, su correligionaria Elianne Castro y el cabildante Álvaro Perrone– plantearon la posibilidad de tramitar un indulto para el muchacho, y ahora la iniciativa se está analizando en el área jurídica del Parlamento. Para prosperar, precisaría dos tercios de los votos en la Asamblea General, pero entre los parlamentarios que se han expresado predomina la cautela.
Se trata de un mecanismo extremadamente inusual y que tendría consecuencias institucionales de peso. El caso, por ahora, sigue en la órbita del Poder Judicial.
También pasó en estos días
- Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum, entre otros, se reunieron en un encuentro de presidentes progresistas, pero no estuvo allí Orsi, aunque sí el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Orsi estará en España, pero en un encuentro de jefes de Estado en defensa de la democracia. De fondo, hay distintas visiones sobre la inserción internacional de Uruguay.
- Donald Trump intensificó el enfrentamiento con su compatriota Robert Francis Prevost, también conocido como el papa León XIV. El presidente estadounidense anunció una tregua entre Israel y Líbano, que habilitó la apertura iraní del estrecho de Ormuz, pero a las pocas horas retornó el bloqueo.
- El Poder Ejecutivo reglamentó la ley de eutanasia.
- El Senado aprobó la ley que establece la elección expresa del apellido de los recién nacidos.
- Marcha atrás en la propuesta del Poder Ejecutivo para incluir una norma en la reforma del Código Penal que posibilitaba la libertad anticipada de represores.
Para leer con tiempo
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