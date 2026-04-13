El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este lunes que no participará en la cumbre internacional Global Progressive Mobilisation, que reunirá en Barcelona a líderes progresistas entre el 17 y 18 de abril, a instancias del presidente de España, Pedro Sánchez. Consultado al respecto, el mandatario puntualizó en una rueda de prensa que existen “dos invitaciones”, en referencia a la reunión Global Progressive Mobilisation y a la tercera edición del encuentro Democracia Siempre, en el que Orsi ya ha participado junto con los presidentes de Brasil, Chile, Colombia y España.

Sobre el encuentro Democracia Siempre, que también se realizará en España, Orsi dijo que “quizás sí” concurra. “Una es una organización de fuerzas progresistas, a esa no voy a concurrir, y después [está] el encuentro Democracia Siempre, que ya tuvimos dos instancias y esta sería la tercera”, señaló. Según supo la diaria, uno de los motivos por los que el mandatario no ha confirmado su participación hasta ahora es la conmemoración del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, el 19 de abril.

La misma distinción había hecho el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien días atrás sostuvo que Orsi “no va a participar en un evento político-partidario”, sino en “una cumbre donde van a participar jefes de Estado y donde el tema central es la democracia”.

Según informó la diaria, Orsi figura como uno de los principales exponentes en el sitio web de Global Progressive Mobilisation, junto con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, entre otros. Entonces, desde Presidencia explicaron que el presidente había sido invitado a participar, pero aún no había definido si iba a asistir.

Schipani: “Saludo que el presidente haya tomado nota de que era un gravísimo error político”

El posible viaje de Orsi a España suscitó críticas desde la oposición. El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda, por ejemplo, anunció que no votará en el Parlamento la salida de Orsi del país para asistir a la actividad, en caso de que el mandatario confirme su participación. Según Ojeda, la participación del presidente uruguayo en este tipo de eventos puede “dejar fuera” a Uruguay del Escudo de las Américas, la coalición militar conformada por el gobierno de Estados Unidos para “erradicar” los cárteles de la droga en la región.

Otro dirigente de la oposición que cuestionó la iniciativa fue el diputado colorado Felipe Schipani. En diálogo con la diaria, dijo que si el mandatario no va a ese evento, significa que “tomó nota de lo que la oposición le señaló”, esto es, que “él es el jefe de Estado y, por tanto, no puede participar en un evento con connotaciones claramente políticas, ideológicas y partidarias, más que institucionales”. “¿Qué le reporta al Estado uruguayo que el presidente participe en un evento de características ideológicas 'para frenar la ultraderecha'?”, preguntó.

Además, Schipani sostuvo que no se puede comparar este evento con el Escudo de las Américas, porque esto último “es institucional”, ya que “se invitó a los jefes de Estado a crear un ámbito para el combate al crimen organizado y el narcotráfico”. “Pero esto, claramente, era de perfil ideológico. Yo saludo que el presidente haya tomado nota de que era un gravísimo error político participar en un evento de esta naturaleza”, resaltó.