En el marco de un evento organizado por la Cámara Española de Comercio, en el hotel Hyatt de Montevideo, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado este miércoles sobre la invitación que recibió el presidente Yamandú Orsi para participar en la cumbre Global Progressive Mobilisation, que en los próximos días reunirá a políticos progresistas en Barcelona, bajo el liderazgo del presidente de España, Pedro Sánchez.

La posible participación de Orsi ha sido cuestionada desde la oposición uruguaya. Este martes, por ejemplo, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda anunció que no votará en el Parlamento la salida de Orsi del país para asistir a la actividad, en caso de que el mandatario confirme su participación.

En rueda de prensa, Sánchez dijo que se trata de “una cumbre sobre la democracia” y sostuvo que “es natural que los presidentes tengan relaciones con otros jefes de Estado”. “Lo que pasa es que en Uruguay, últimamente, la oposición hace escándalos por cualquier cosa”, afirmó.

El secretario de Presidencia recalcó que Orsi “no va a participar en un evento político-partidario”, sino en “una cumbre donde van a participar jefes de Estado y donde el tema central es la democracia”. Si bien reconoció que, en paralelo, en Barcelona habrá “otras actividades”, en las que “se reúnen la Internacional Progresista y partidos políticos”, puntualizó que “en ese evento no está el presidente de la República”.

Sánchez dijo que el gobierno uruguayo pretende aprovechar la ocasión para “avanzar en la agenda bilateral con España”, no solamente por la puesta en marcha del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, sino también por “las oportunidades para las empresas uruguayas”.

“En la previa a esto, obviamente, el presidente tiene que enviar una solicitud de licencia para anunciarle al Senado de la República dónde va a ser su participación y por cuánto tiempo va a estar ausente en el país; ahí tendremos toda la información”, agregó.

A modo de fundamento, Ojeda sostuvo que la participación de Orsi en la cumbre en Barcelona, que tendrá lugar el 17 y 18 de abril, puede “dejar fuera” a Uruguay del Escudo de las Américas, la coalición militar conformada por el gobierno de Estados Unidos para “erradicar” los cárteles de la droga en la región. “Nuestro voto no será favorable a la hora de recibir la solicitud vinculada a este viaje”, remarcó el senador colorado.

Consultado sobre el tono en general de la oposición, Sánchez dijo que hay “algunos discursos” que resultan “bastante miserables”. “Pero hay que ser duros con las ideas y suaves con las personas”, añadió, en referencia a la frase utilizada recurrentemente por el expresidente Luis Lacalle Pou. “Es una frase que usa todo el mundo y yo creo que la comparto, porque en realidad lo que hay que tener es una confrontación de ideas. Y a los miserables hay que darles solo lo que se merecen”, expresó.

Sánchez sostuvo que “la oposición tiene que criticar y proponer, porque tiene que tener alternativas”. “El problema es que a veces pensamos que vivimos en un mundo en donde las redes sociales nos llevan a que también los actores políticos se vuelven tiktoqueros. Creo que hay que dejar un poco el Tiktok y ponerse a trabajar en los temas que le importan al país”, remató.