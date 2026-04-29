La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores empezó este martes formalmente el tratamiento del proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) elaborado por el Poder Ejecutivo. La comisión recibió al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y a integrantes del Grupo Asesor Técnico que trabajó en la redacción de la iniciativa.

Al término de la sesión, que duró más de tres horas, Díaz dijo en rueda de prensa que las respuestas a las inquietudes de los legisladores trataron de ser evacuadas por los distintos integrantes de la delegación. “Nosotros hemos sugerido que inviten a todas las instituciones que integren el grupo de trabajo, porque si bien trabajamos sobre la regla del consenso –de los 183 artículos cuya modificación se propone, prácticamente existe unanimidad en un 87% o 90%–, hay algunos artículos donde una delegación u otra dejó algunas constancias o algunas diferencias”, puntualizó.

Por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda dijo en rueda de prensa que la propuesta de modificación de 183 artículos del CPP “es la asunción y la confesión de que estaba lleno de problemas”. “Empezó a regir en 2017, ha tenido no menos de 20 leyes modificatorias, y en esta ley que se pretende sancionar, hay 183 modificaciones. Claramente, es casi como hacerlo de nuevo en muchos temas”, afirmó.

Al respecto, Díaz reconoció que se trata de una “revisión integral del Código”, y, en ese sentido, apuntó que desde el Poder Ejecutivo se espera que con los eventuales cambios que introduzcan los legisladores “no se pierda la coherencia del proyecto”. “Hay un conjunto de modificaciones importantes sobre las cuales creo que no va a haber mayores diferencias”, afirmó. Sin embargo, señaló que “probablemente” haya diferencias en torno a los cambios del proceso abreviado o de la incorporación de la suspensión del proceso a prueba.

Por último, Díaz se refirió a la polémica generada en torno a las posibilidades de libertad anticipada –incluso para personas condenadas por delitos de lesa humanidad–, algo que estaba incluido en el proyecto original que envió el gobierno pero que, ante las críticas de la oposición y de organizaciones sociales, el oficialismo quitará de la iniciativa. Díaz confirmó que tanto la bancada del Frente Amplio como el gobierno se comprometieron a retirar esos artículos.

De todos modos, el jerarca se mostró dispuesto a considerar “una redacción que logre el consenso necesario”. “Nosotros no renunciamos a que se le pueda otorgar la libertad anticipada a una mujer” que fue enviada a prisión “por ingresar 50 gramos de marihuana a un establecimiento carcelario”, planteó Díaz, a modo de ejemplo.

Ojeda sobre la libertad anticipada: “El tema está liquidado”

Según Ojeda, hay “dos temas claves” para discutir sobre la reforma del CPP: la prisión preventiva y el proceso abreviado. “El abreviado existe en todas las legislaciones comparadas. Es una herramienta bastante validada, [pero] lo que nosotros vemos es que las negociaciones no se producen en pie de igualdad”, señaló.

Ojeda dijo que los defensores públicos le han comentado que luego de que una persona decida no reconocer la culpa, “porque no hizo nada”, termina firmando un acuerdo con la fiscalía por “las condiciones de reclusión en prisión preventiva” que son “infinitamente peores que la reclusión con condena”. Asimismo, el senador colorado dijo que muchas veces se parte de una escena demasiado “desbalanceada” entre la acusación en el juicio oral y la posibilidad de un acuerdo con la fiscalía.

Por otra parte, Ojeda llamó a no eludir “el tema de fondo”, esto es, el presupuesto de la Fiscalía. “Tenemos que descomprimir la Fiscalía, tenemos que darle más recursos, tenemos que ver más resultados”, afirmó.

En ese marco, el legislador adelantó que presentará un proyecto de ley para instaurar la figura del querellante. Explicó que esto implica que “la víctima” a la que actualmente “le demora mucho” la actuación fiscal tenga la oposición de “perseguir el asunto ante un juez prescindiendo del fiscal”. O, en su defecto, “coadyuvar a mayor nivel” al fiscal.

Por último, sobre la modificación original propuesta para la libertad anticipada, Ojeda sostuvo que, a su juicio, “el tema está liquidado”. “Aquí no va a haber libertad anticipada, porque el gobierno no tiene mayorías propias”, subrayó.