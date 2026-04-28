El expresidente de la República Luis Lacalle Pou participó en un conversatorio que tuvo lugar en la ciudad paraguaya de Santa Rita, con motivo de los diez años del vínculo entre la empresa paraguaya Sul América Insumos Agrícolas y la uruguaya Proquimur. Allí, junto al actual presidente paraguayo, Santiago Peña, Lacalle Pou insistió en que Uruguay se transforme en la salida al mar de Paraguay, una idea que sostiene desde su período de gobierno.

Bajo el concepto de “cooperar compitiendo”, tanto para las empresas como para los estados de Paraguay y Uruguay, Lacalle Pou dijo estar “convencido de que tenemos que avanzar” en un puerto en el territorio uruguayo para Paraguay. “No me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga la salida del mar en Uruguay”, manifestó, según informó en primera instancia la agencia EFE.

Lacalle Pou dijo que “ya hay empresarios que están haciendo sus inversiones, viendo tierra para tener un puerto” en Uruguay. “Sé que están jugados a la [ruta] bioceánica, sé que tienen otros lugares para su logística, pero si uno ve el mapa de la región, Uruguay, naturalmente, debería ser la salida al mar de Paraguay”, afirmó; y sostuvo que esto “dejaría a los paraguayos con una tranquilidad enorme”.

“Que pena que Paraguay no sea un país mediterráneo”, expresó, por su parte, el presidente paraguayo. “Uruguay es ciertamente nuestra salida al mar”, agregó Peña; y señaló que su país está rodeado de “unos ríos maravillosos” que transportan “una de las mayores reservas de aguas dulces del mundo” y permiten “irrigar nuestras tierras”.