El presidente Yamandú Orsi recibió una invitación para participar, el 17 y 18 de abril, en la primera edición del evento Global Progressive Mobilisation en España. La actividad es organizada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, así como otras agrupaciones internacionales de izquierda. En el sitio del PSOE se señala que el objetivo es visibilizar “soluciones progresistas” y ofrecer “una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”.

Orsi figura como ponente en el sitio oficial del evento, en un lugar destacado, junto con otros presidentes progresistas del mundo. Sin embargo, desde Presidencia aseguraron a la diaria que todavía no está confirmada su asistencia.

La eventual participación del mandatario uruguayo en la cumbre ya generó, de todos modos, todo tipo de repercusiones; algunos referentes de la oposición rechazaron una participación de este tipo y lo acusaron de violentar la Constitución.

En la misma línea, este martes, durante la media hora previa de la sesión del Senado, el colorado Andrés Ojeda anunció que su sector no votará la eventual salida de Orsi del país para asistir a la actividad, en caso de que confirme su participación. “Cuando un presidente sale del país, no viaja como dirigente político, no viaja como militante, viaja como jefe de Estado; representa a Uruguay y a todos los uruguayos”, reclamó Ojeda.

El legislador colorado consideró que esta participación, si se concreta, “nos puede dejar fuera eventualmente del Escudo de las Américas”, e hizo notar que “la mayoría de los líderes que participan en este encuentro están cerca del final de su mandato; son prácticamente expresidentes”, mientras que “Uruguay no está en ese momento; es un presidente que recién empieza y tiene todo para construir”. “Nuestro voto no será favorable a la hora de recibir la solicitud vinculada a este viaje”, remarcó.