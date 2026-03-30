Pedro Sánchez y Yamandú Orsi durante la conferencia de prensa conjunta entre los gobiernos de España y Uruguay, el 22 de Julio, en la Torre Ejecutiva

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue invitado a participar en la primera edición del evento Global Progressive Mobilisation, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes de Presidencia.

De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la iniciativa parte del esfuerzo conjunto de la Internacional Socialista –que lidera el presidente de España e impulsor de la propuesta, Pedro Sánchez–, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, así como otras agrupaciones internacionales de izquierda.

El evento tendrá lugar en Barcelona entre el 17 y 18 de abril. Según se describe en el sitio del PSOE, será un “espacio para que las redes, organizaciones y pensadores progresistas más influyentes alineen sus visiones y dimensionen su impacto”. El objetivo, se sostiene, es visibilizar “soluciones progresistas” en una cumbre que “ofrece una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”.

Desde Presidencia señalaron a la diaria que Orsi todavía no confirmó si asistirá al evento. No obstante, en el sitio oficial de la iniciativa el presidente uruguayo aparece como uno de los exponentes, junto a otros líderes progresistas, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

La invitación al evento se circunscribe a una larga secuencia de invitaciones, eventos y declaraciones en común entre Orsi y Sánchez en instancias que también han incluido a otros líderes de la región, como Lula da Silva, Gustavo Petro y el ahora expresidente de Chile, Gabriel Boric. El comunicado conjunto más reciente data de principios de año, cuando tanto Sánchez como Orsi llamaron a buscar una salida pacífica al conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, junto a líderes de otros países.