El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el jardín sur de la Casa Blanca, el 16 de abril de 2026, en Washington previo a un viaje a Las Vegas.

De forma inesperada, el papa León XIV fue uno de los líderes que mostró un repudio más contundente a la amenaza de aniquilación que el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo contra Irán días atrás. “Una civilización entera va a morir esta noche”, si Irán no accede a las demandas de Estados Unidos, había afirmado Trump en su red Truth Social.

El martes 7, en Roma, el papa Robert Prevost dijo a periodistas que “esta amenaza contra todo el pueblo de Irán [...] no es aceptable. Acá hay, por supuesto, cuestiones de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral”. Llamó a “rezar” por la paz, pero también a “buscar cómo comunicarse, quizás con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra”.

Trump le respondió al primer papa estadounidense y lo calificó de “débil en materia de delincuencia” y “pésimo en política exterior”. Afirmó que “alguien debería decirle que Irán ha matado a al menos 42.000 manifestantes inocentes”, una cifra que no aclaró de dónde proviene.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela [...]. Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, dijo Trump.

En respuesta, León XIV dijo que no tiene “miedo a la administración Trump ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta”. Agregó: “No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”.

Después de ese intercambio, el presidente estadounidense publicó una imagen creada por inteligencia artificial que lo muestra a él mismo como Jesús curando a un enfermo, y otra en la que aparece junto a Cristo, abrazado por él.

Cuando publicó la primera imagen, generó fuertes reacciones de rechazo, en particular entre los cristianos, que son una base fuerte de su electorado. “Pensé que era yo como médico”, se justificó el presidente. “Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore”, dijo a periodistas en la Casa Blanca. Agregó que “solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así”.

Trump borró la primera imagen, pero días después publicó la segunda, que en este contexto de enfrentamiento con el papa también generó rechazo.

Las jerarquías católicas de distintos países manifestaron públicamente su respaldo al papa, y lo mismo hizo la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, principal líder religiosa de la Iglesia anglicana. Dijo que apoyaba a su “hermano en Cristo” en “su valiente llamado a que reine la paz” y señaló que “los costos de la guerra son incalculables”.

Distancia con una aliada

También la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se pronunció sobre los dichos de Trump y los consideró “inaceptables”. El presidente estadounidense respondió en una entrevista con Corriere della Sera que “es ella la que es inaceptable” y que “no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando”. Después de haber dicho, en el pasado, que Meloni era una “gran líder”, en la entrevista consideró que “ya no es la misma persona”. “Pensaba que era valiente, pero me equivoqué”, dijo.

La postura de Meloni fue ampliamente compartida por los dirigentes políticos de Italia. La primera ministra, que tiene sus propios problemas de popularidad, ya había tomado cierta distancia de Washington al negar la autorización a que cazas estadounidenses utilizaran una base aérea en Sicilia para sus ataques contra Irán.

También el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que es católico, defendió al papa. “Nadie debe tener miedo de nadie”, dijo a medios brasileños. Para Lula, las declaraciones y amenazas de Trump “no hacen bien a la democracia” ni al sistema multilateral.

Desde África

León XIV, que está de gira por países africanos, dijo en Argelia que “Dios desea la paz para cada país” y repudió la violación del derecho internacional y las “tentaciones neocoloniales”.

El jueves, en Camerún dijo que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos y se mantiene en pie gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios”. Allí el papa cuestionó a quienes usan las religiones y “el propio nombre de Dios” para sus “intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y oscuro”.

Afirmó además que “los señores de la guerra [...] fingen no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar”. Denunció también a “quienes saquean los recursos de la tierra” y “que suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin”.

Trump, aunque considera que el papa no debe criticarlo, defendió su derecho a estar en desacuerdo con el líder religioso. Después de haber dicho que no era un “gran fan” de León XIV, afirmó: “Estoy seguro de que el papa también es un gran tipo. No lo he conocido, pero discrepo con él”.

Según señaló The New York Times, el voto católico cambia de partido de una elección a otra en Estados Unidos. En las presidenciales de 2020, el expresidente Joe Biden empató con Trump en el voto católico o lo superó por muy poco, según la fuente que se consulte. Pero en la siguiente votación, en 2024, entre los católicos, Trump superó por 12% a la demócrata Kamala Harris, pese a que son los evangélicos quienes más apoyan al actual presidente. Este año, Estados Unidos se encamina a nuevas elecciones, el 3 de noviembre, en las que se renovará parte del Congreso.