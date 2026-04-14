La Cámara de Senadores autorizó este martes por unanimidad la salida del país del presidente Yamandú Orsi, entre el 16 y 19 de abril, para participar en la cuarta reunión de alto nivel de la iniciativa “En defensa de la democracia”, que se realizará en Barcelona, España. Este encuentro, que será el sábado, se desarrollará en paralelo a la primera edición del espacio Global Progressive Mobilisation, organizado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, así como otras agrupaciones internacionales de izquierda, que tendrá lugar viernes y sábado.

El senador colorado Andrés Ojeda había anunciado la semana pasada que no votaría la venia para el viaje de Orsi, por entender que no corresponde que el presidente participe en un evento partidario. Orsi aclaró el lunes que no asistirá a la Global Progressive Mobilisation y Ojeda anunció este martes en sus redes sociales que se comunicó con el presidente para expresarle que “valora” su decisión de no asistir a esa actividad y, “sin perjuicio de entender que no es momento para reunirse con (el presidente español) Pedro Sánchez”, aseguró que votaría la autorización.

Desde Presidencia dijeron a la diaria que Orsi nunca tuvo la intención de participar en el encuentro organizado por el PSOE, al que sí asistirá el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sino que su intención era concurrir a la cumbre de jefes de Estado. De acuerdo con lo que fueron los encuentros anteriores de esta iniciativa, y según lo que difunden los medios españoles en estos días, el objetivo del encuentro en el que participará el presidente uruguayo es defender la democracia frente a los extremismos y a las alternativas bélicas.

En la cumbre ya está confirmada la participación de los presidentes latinoamericanos Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) y Gustavo Petro (Colombia), y de los mandatarios de España, Sánchez; de Irlanda, Catherine Connolly; de Eslovaquia, Peter Pellegrini, y de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, además del presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros jerarcas.

Cuarta reunión de “Democracia siempre”

El espacio de intercambio al que asistirá Orsi este sábado tuvo su lanzamiento en 2024, tras una reunión entre Sánchez y Lula. El segundo encuentro se hizo en Santiago de Chile en julio de 2025, y allí se sumaron Orsi, Petro y el expresidente chileno Gabriel Boric. El presidente uruguayo sostuvo en aquella instancia que “muchos más países se van a unir si la intención es fortalecer esta forma de convivencia”, y opinó que “no estamos haciendo todo el esfuerzo posible por evitar el crecimiento de los extremismos”.

Su participación despertó críticas en la oposición, que incluso suscribió una declaración conjunta de legisladores, firmada, entre otros, por los nacionalistas Juan Martín Rodríguez y Álvaro Delgado. “La democracia no se reconstruye entre aliados complacientes, sino enfrentando las verdades incómodas y rindiendo cuentas ante la ciudadanía”, consideraron.

La tercera reunión fue el 24 de setiembre en Nueva York, en el marco de la participación de los mandatarios en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí se habló de “promover una diplomacia democrática activa” que fomente la cooperación entre estados con “ideas afines frente a la erosión institucional, la desinformación, el discurso de odio y la creciente desigualdad social”.