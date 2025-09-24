Este miércoles, en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas y en paralelo al debate general, se celebró la segunda reunión “En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”, con el objetivo de “promover una diplomacia democrática activa” que fomente la cooperación entre estados con “ideas afines frente a la erosión institucional, la desinformación, el discurso de odio y la creciente desigualdad social”.

La primera edición, impulsada por los presidentes de Brasil y España, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez, tuvo lugar en 2024. En el último año, el espacio se replicó con el encuentro de líderes progresistas denominado “Democracia siempre”, en Santiago de Chile, en el que participaron, además del presidente local, Gabriel Boric, Lula da Silva, Sánchez y los mandatarios de Colombia y Uruguay, Gustavo Petro y Yamandú Orsi. En ese sentido, este segundo encuentro en la ONU pretendió retomar los compromisos de 2024 y reflejar el progreso alcanzado durante la reunión de julio en Chile.

Los anfitriones de la reunión fueron los mandatarios mencionados. Boric fue el encargado de moderar e inaugurar las oratorias. El presidente chileno destacó al comienzo de su alocución que la humanidad, mirada en perspectiva, “siempre se ha enfrentado a tiempos desafiantes y siempre logra salir adelante aun en los momentos más adversos”. Sostuvo que las fuerzas progresistas no tienen permitido el desánimo, porque “sabemos que son las voluntades humanas las que determinan el destino de la historia”. En ese sentido, llamó al progresismo a creer “en nosotros mismos”, pese a que “hay algunos que tienen mucho poder, que gustan de humillar al que menos tiene”. “Al final del día, aunque el día sea largo, la razón siempre termina triunfando”, afirmó.

El mandatario chileno, no obstante, remarcó que “eso sólo es posible si lo hacemos juntos”. “Solo no se salva nadie”, reafirmó, y mencionó algunas “pequeñas señales de esperanza” impulsadas por los pares sentados a su lado. Boric señaló que “las amenazas a los valores y a las instituciones democráticas están a la orden del día”. A diferencia de las dictaduras del siglo pasado, los quiebres de la democracia se gestan “poco a poco, tomándose las instituciones, desprestigiando a quien piensa distinto, tratando al legítimo adversario como enemigo”, consideró. Resaltó el valor de la disputa política: “Todos quienes estamos aquí presentes enfrentamos oposiciones duras, firmes. Pero eso tiene un límite”, sostuvo.

“Al verlos a ustedes acá reunidos, tengo esperanza. Tengo esperanza porque estamos hablando en positivo”, destacó el presidente. Apuntó que no basta con señalar “a quien creemos que es una amenaza, no basta con decir esto no me gusta, no basta con generar miedo”, sino que “tenemos que transmitir las ideas en las que creemos”.

Repasó los tres ejes sobre los que se avanzó en la reunión de 2025 y señaló que el objetivo es trabajar sobre ellos, no sólo desde los liderazgos políticos institucionales, sino también desde la sociedad civil organizada. “No olvidemos de dónde venimos. La sociedad civil es fundamental en una democracia”, afirmó el presidente chileno, al recordar su origen en el movimiento estudiantil.

Con respecto a los puntos en los que se busca avanzar, Boric mencionó la necesidad de una reforma al multilateralismo que permita impulsar un nuevo sistema de gobernanza internacional. “El mundo no es el mismo de 1945, y eso las instituciones, en particular la ONU, lo tienen que asumir”, afirmó. En esa línea, abogó por “una diplomacia activa” y una “mayor colaboración internacional en la gobernanza digital”.

Luiz Inácio Lula da Silva, Yamandú Orsi, Gabriel Boric, Pedro Sánchez y Gustavo Petro, el 21 de julio, en el segundo encuentro de Democracia Siempre, en el Palacio de la Moneda, en Santiago. Foto: Rodrigo Arangua

Orsi: “De nada sirve pasar por esta vida siendo un esclavo de un régimen político que no te deja mover, pero que es exitoso económicamente”

Lula da Silva repasó su trayectoria sindical y política en el Partido de los Trabajadores, sus candidaturas presidenciales fallidas desde 1989 y su llegada al poder por primera vez en 2003. El presidente brasileño invitó a sus pares a pensar qué hacen cada día en favor de la democracia. “Pregúntense qué hicimos durante el día para fortalecer la democracia. ¿Con cuántas personas hablaste acerca de la democracia? ¿Con cuántas personas hablaste acerca de la necesidad de la organización popular? ¿A cuántas personas llamaste para organizarte?”, sostuvo, y respondió: “La verdad es que no hablamos acerca de la democracia, y si no hablamos de esto, no nos hemos organizado, y si no nos organizamos, la democracia pierde”.

El mandatario añadió algunas inquietudes: “¿En qué se equivocaron los demócratas? ¿Dónde es que la izquierda realmente se ha equivocado? ¿Por qué hemos permitido a la extrema derecha crecer de la manera como está creciendo?”, y preguntó: “¿Es nuestra incompetencia?”. En ese sentido, llamó a sus pares a pensar en esas preguntas y esbozó una explicación: “Muchas veces nosotros ganamos las elecciones con el diálogo de la izquierda, pero cuando empezamos a gobernar satisfacemos los intereses de nuestros enemigos, mucho más que a los de los amigos. Empezamos a prestarles atención a quienes realmente nos mancillan. Ese es el fracaso de la democracia”.

En su intervención, Orsi retomó algunas de las ideas de su par brasileño. El presidente uruguayo reconoció que ya no se habla “de cosas que históricamente eran no sólo consignas, sino que eran nuestra razón de lucha política”. Cuestionó que el éxito de una gestión de gobierno se mida en términos económicos, cuando, en realidad, “uno debería preguntarse si, después de que pasan los años que nos toca estar al frente de un país, la gente es más o menos feliz. Yo no creo que se resuelva sólo con PIB o con indicadores de carácter geopolíticos”, sostuvo.

Orsi también invitó a pensar en “qué es lo que nuestra gente está esperando de la política o de los gobiernos”. Recordó que el expresidente José Mujica “decía siempre que lo que caracterizaba a todo el mundo occidental es el inconformismo”. A esa idea, sumó: “Yo creo que al inconformismo se le agregó la desesperanza. Cuando uno ve los comportamientos electorales, lo que aparece siempre es la falta de esperanza o la disconformidad permanente”. En ese sentido, consideró que se debe reinstalar “el tema de la democracia”, así como “también debemos revalorizar y retomar la bandera de la libertad”, ya que, a su entender, no sólo “desde distintos sectores de las corrientes del pensamiento dejamos de hablar de esto, sino que además nos dejamos arrebatar esa bandera”.

“De nada sirve pasar por esta vida siendo un esclavo, ya sea de un régimen político que no te deja mover, pero que es exitoso económicamente, o siendo un esclavo del trabajo permanente y del rigor excesivo para tener más recursos y poder acceder a más y más cosas”, consideró Orsi. En alusión al pensamiento de Mujica, agregó que “lo que no tenemos es el tiempo de hacer las cosas que antropológicamente debemos hacer para ser felices”. La felicidad del ser humano, acotó Orsi, “está en la raíz de nuestra concepción democrática”, y no sólo abarca “a la izquierda, sino también a otros sectores liberales del pensamiento”.

Al final de su oratoria, el presidente consideró que, en la medida en que se retome el camino del diálogo democrático y la idea de que en el debate entre fuerzas políticas es “donde debe resolverse el rumbo de un país”, se podrá revalorizar la democracia.