El presidente Yamandú Orsi se refirió este miércoles por la noche, en rueda de prensa, al viaje que realizará a España a partir de este jueves para participar, el sábado, en la cumbre de jefes de Estado “En defensa de la democracia”. Dijo que aprovechará la instancia para “profundizar los vínculos” con los mandatarios Claudia Sheinbaum, de México, y Pedro Sánchez, de España. “Además, tenemos empresas e intenciones de invertir. Por ejemplo, con México nos une un acuerdo de comercio que tendría que ser mucho más potente. Y bueno, a eso apuntaré”, aseguró el presidente.

Orsi también se refirió a la extensión del beneficio de la libertad anticipada a otros delitos, como los sexuales y los crímenes de lesa humanidad, disposición contenida en el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal a estudio del Parlamento. La bancada del Frente Amplio ya resolvió que no votará esa disposición de la iniciativa. El presidente comentó que el Senado “va a sacar esa parte de un proyecto que es bastante más grueso y más pesado”, porque “generó reacciones encontradas o por lo menos rechazo”.

“Si el Senado considera, si los legisladores de mi partido, y por supuesto de la oposición, consideran que no es conveniente incorporar eso, o sea, sacar las excepciones que existían, uno tiene que ser respetuoso, porque en definitiva este proceso pasa por el Parlamento y lo vota el Parlamento”, señaló Orsi.

Consultado sobre cómo vienen las gestiones para la adquisición de patrulleras oceánicas, dijo que se ha avanzado en el proceso. “Priorizamos los acuerdos Estado a Estado. Estamos conversando con varios, por lo menos tres. Veremos hasta dónde podemos llegar”, indicó. Sobre los restos de las patrulleras que estaba fabricando el astillero español Cardama, indicó que hay que tasarlos “y ver qué podemos hacer con ese material”. Orsi dijo que “quizás” en la reunión con Pedro Sánchez se plantee el tema. Por otra parte, informó que están pensando en comprar “lanchas rápidas para patrullaje costero y del río Uruguay”.