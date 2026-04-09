El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el jueves que Israel iniciaría negociaciones con Líbano “lo antes posible”, con el objetivo de desarmar a la milicia chiita proiraní Hezbolá y alcanzar un acuerdo de paz completo entre ambos países.

El anuncio se produjo un día después de que las fuerzas israelíes lanzaran una serie de ataques masivos contra Beirut y otras ciudades libanesas, la mayor y más mortífera oleada de ataques aéreos contra su vecino desde el inicio de la actual ronda de enfrentamientos con la organización libanesa, que cuenta con el respaldo a todo nivel de Irán.

Este jueves, antes de que se conociera el anuncio de Netanyahu, el presidente libanés, Joseph Aoun, había expresado en un mensaje en su cuenta de X que esperaba que su país fuera incluido en el reciente alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán. Aoun recalcó que Líbano “exige la oportunidad, como se les brindó a Estados Unidos e Irán, de alcanzar un alto el fuego y avanzar hacia las negociaciones”, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que ejerza presión y garantice la inclusión de Líbano en cualquier acuerdo.

Un funcionario del gobierno libanés declaró a la cadena catarí Al Jazeera que un alto el fuego sería una condición para las conversaciones. Este punto precisamente era un tema de discordia entre los gobiernos de Líbano e Israel, ya que estos últimos insistían en que se celebraran bajo fuego enemigo.

De hecho, este jueves el ejército israelí informó en su cuenta de Telegram que habían comenzado a atacar “plataformas de lanzamiento de Hezbolá en Líbano”.

Previamente, los israelíes a través de su vocero militar en árabe había ordenado la evacuación de la población de los suburbios del sur de Beirut, advirtiendo de nuevos ataques, luego de la oleada de bombardeos del miércoles, que ocasionaron la muerte de más de 300 personas y heridas a cerca de 1.500.

Esta cruenta acción, en la que murió más población civil que militantes de Hezbolá puso severamente en duda el acuerdo al que habían llegado un día antes Estados Unidos e Irán. Precisamente, la inclusión o no de Líbano dentro del cese del fuego fue un punto de discordia entre Washington y Teherán durante la jornada del miércoles.

Fue en este contexto que el presidente estadounidense, Donald Trump, le solicitó a Netanyahu que redujera sus ataques contra Líbano, antes de las conversaciones funcionarios de Washington y Teherán sostendrán el fin de semana en Islamabad, la capital de Pakistán. Las inminentes negociaciones entre Líbano e Israel fueron rechazadas por Hezbolá.

Mediante los canales de comunicación de la organización, un legislador del ala política de Hezbolá, Ali Fayyad, expresó: “Reiteramos nuestro rechazo a cualquier negociación directa entre Líbano y el enemigo israelí, y la necesidad de defender los principios nacionales, entre los que destacan la retirada israelí, el cese de las hostilidades y el regreso de los residentes a sus pueblos y ciudades”.

Las tensiones en torno a Hezbolá surgen cuando su compromiso con los intereses libaneses se contrapone a su relación con Irán y sus propios intereses. Si bien el gobierno de Líbano y la organización proiraní coinciden en el rechazo a la ocupación israelí del sur del país, también en algunas ocasiones Hezbolá puso los intereses iraníes por encima de los libaneses.

La cuestión libanesa también fue abordada este jueves por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien declaró que Irán “jamás abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses”, después de los ataques israelíes del miércoles.

“El nuevo ataque del régimen sionista contra Líbano constituye una flagrante violación del acuerdo inicial de alto el fuego. Es una peligrosa señal de engaño y falta de compromiso con posibles acuerdos. La continuación de estas acciones hará que las negociaciones sean inútiles”, afirmó el presidente iraní. Pezeshkian declaró que la continuación de la agresión israelí contra territorio libanés hará que las negociaciones de paz sean “inútiles”.

Una de las cuestiones que se tratarán es la inclusión del territorio libanés en el alto el fuego. El jueves, los primeros ministros de Pakistán, Shehbaz Sharif, y de Líbano, Nawaf Salam, hablaron por teléfono, y el líder paquistaní condenó los ataques israelíes contra Líbano.