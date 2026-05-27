Estiman mediante satélites el daño y el costo económico de los ataques de Israel a Gaza

Puesto de ropa instalado cerca de los escombros de los edificios destruidos en los ataques militares israelíes, el 26 de mayo, al sur de la Franja de Gaza.

A partir de imágenes satelitales de entre octubre de 2023 y octubre de 2024, estudio afirma que 67% de las áreas edificadas de Gaza fueron destruidas y que la reducción del 68,5% de la luz nocturna apunta a una destrucción del 74% de la economía y una pérdida de 2.600 millones de dólares.

Como dice el dicho popular, la primer baja en una guerra es la verdad. A la dificultad de obtener información en un territorio en conflicto bélico, se suma el de que muchas veces la información disponible proviene de una de las partes involucradas. Sobre ese difícil terreno, algo de luz emerge gracias a la acción de (parte de) la prensa, organizaciones no gubernamentales o, en este caso, la ciencia.

“La cuestión de la fiabilidad de los datos es especialmente acuciante en un conflicto de gran visibilidad como la guerra entre Israel y Hamás”, señalan los autores de un reciente artículo científico titulado La destrucción de Gaza: mediciones satelitales del costo económico de la guerra que fue publicado en la revista científica PNAS Nexus.

Liderados por Daniele Rinaldo, del Departamento de Economía y del Instituto de Tierra, Medio Ambiente, Economía y Políticas Públicas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Exeter, Reino Unido, y un conjunto de investigadores de instituciones académicas de Suiza, India, Francia, Marruecos y Estados Unidos, decidieron recurrir a la “explotación de datos satelitales abiertos de series temporales y técnicas de inferencia causal” con la intención de “estimar el impacto inmediato del conflicto en la actividad económica” de la Franja de Gaza tras la represalia de Israel al condenable ataque de parte de Hamas en territorio de ese país del 8 de octubre de 2023.

Usando los satélites

“Los desafíos socioeconómicos que enfrentaba la población de la Franja de Gaza eran enormes incluso antes del conflicto”, sostienen los autores, que luego brindan varios datos al respecto, como por ejemplo es “uno de los sitios con la densidad de población más altas del planeta”, con unos 6.085 habitantes por kilómetro cuadrado en 2023. Cuando comenzó el ataque israelí en 2023, dos tercios de la población vivían bajo la pobreza, en parte, dicen, debido a los bloqueos israelíes y a las “restricciones a los flujos de materiales hacia Gaza desde 2007”.

“La ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre ha dado lugar, de facto, a la formación de campamentos extremadamente densos de desplazados gazatíes sin vivienda permanente ni acceso a infraestructura básica de agua, saneamiento, atención médica e higiene, y ha provocado la destrucción generalizada de cultivos e invernaderos, al punto de que “algunos informes sugieren que Gaza tardaría 350 años en recuperar el PIB de 2022”. Sin embargo, señalan que “aún no se ha determinado el verdadero impacto económico del conflicto”, así que a eso se pusieron.

“El objetivo de este artículo es cuantificar el impacto económico de la destrucción provocada por el conflicto utilizando mediciones de luminosidad nocturna y datos derivados de satélites sobre los daños en las zonas urbanizadas”, señalan en el trabajo.

Para ello recurrieron a “datos sobre los posibles daños en las zonas urbanas y edificadas de Gaza” que obtuvieron a partir de datos del satélite Copernicus Sentinel-1 con imágenes tomadas semanalmente desde el inicio del conflicto y hasta el 31 de octubre de 2024 (allí cerraron su toma de datos para comenzar a procesar su análisis). Hasta donde sabemos, nuestros datos sobre daños son totalmente novedosos.

Por otro lado, recurrieron a datos satelitales que miden la luz a la noche emitida, una información que “se ha demostrado ampliamente que es un buen indicador del desarrollo económico”. En este caso recurrieron a información diaria. En ambos casos, afirman, esta información obtenida mediante satélites “ofrecen información sobre los impactos económicos dinámicos y acumulativos de la guerra que son independientes de los datos recopilados por cualquiera de las partes en conflicto”.

Destrucción de infraestructura

Al dividir el país en cuadrículas de un kilómetro cuadrado y analizar los daños percibibles gracias a las imágenes satelitales, reporta que “82% de las celdas de la cuadrícula sufrieron daños al menos una vez”. Más aún, informan que “67,9% del área construida previa al conflicto estaba dañada para octubre de 2024, con un daño mensual promedio de 7.051 km2 en toda la Franja”.

También notifican que “el daño sufrido por la Franja es sustancialmente mayor en los primeros cuatro meses del conflicto”, reportando “un daño mensual promedio de más de 15.651 km2”. Además, sostienen que “33 celdas de la cuadrícula han sufrido daños en la totalidad de su área construida: 15 en Gaza, nueve en Jabalya (cuatro de ellas en su campo de refugiados), siete en Khan Younis (cuatro de ellas en su campo de refugiados), una en Bani Suheila y una en Rafah”. Agregan que “según la evaluación del tamaño de los cráteres y los daños en los edificios”, en esos lugares “la causa probable” de los daños “fueron los ataques aéreos, aunque es probable que los bombardeos navales y los impactos de algunos morteros y artillería también hayan provocado algunos de los impactos identificados”.

La merma en la luz nocturna y el impacto económico

“Estimamos que los bombardeos y la destrucción del capital físico han causado una pérdida promedio de la luz nocturna del 68,5%, que aumenta al 80,1% en las áreas que han sufrido daños desde el inicio de la guerra”, sostiene el artículo.

También dicen que la mayor parte de ese daño se produjo entre octubre y noviembre de 2023, lo que “implica que la mayor parte del impacto económico se debe principalmente a los primeros tres meses de guerra”. ¿De cuánto sería ese impacto?

“En la Franja de Gaza, la intensidad de las pérdidas de luz nocturna está determinada por la provisión de servicios básicos (líneas eléctricas restantes, generadores), las actividades domésticas (cocinar, limpiar), las fábricas y la producción de bienes, la agricultura, los hospitales, los mercados, las comunicaciones y otros servicios (cafeterías y restaurantes)”, sostienen en su trabajo, agregando que “todo esto se traduce en indicadores económicos estándar como el gasto de los hogares o el PIB”, y que “algunas evidencias apuntan a la relación entre la intensidad de la luz nocturna y el bienestar psicológico de la población”.

Yendo a los números, estiman entonces “una pérdida mediana del PIB para la Franja de Gaza causada por los daños del 75,3%, lo que significa que el impacto directo e inmediato de los daños —sin contar los efectos a largo plazo— es la pérdida de tres cuartas partes de la economía de la Franja de Gaza”. En las zonas más afectadas, esa perdida asciende al 97%. Haciendo análisis y cálculos, estiman que hubo “una pérdida promedio del bienestar de los hogares en 2023 (extrapolada a partir de las tendencias de crecimiento anteriores a nivel local) causada por la destrucción del 75,42% de los gastos de los hogares anteriores a la guerra, lo que asciende a 2.600 millones de dólares”. Las zonas más afectadas, sostienen, son “la ciudad de Gaza, Khan Younis y Jabalya, que sufrieron pérdidas de 1.024 mil millones dólares, 404 millones y 336 millones” respectivamente.

Es obvio que el horror de una guerra no se restringe al impacto económico y que cada vida perdida cuenta. Pero en un mundo crispado donde las guerras son cada vez más tecnológicas, poner las herramientas que permiten los satélites y la capacidad de análisis y de sortear dificultades de quienes hacen ciencia para lograr estas estimaciones, da un poco de esperanza.

Artículo: The destruction of Gaza: Satellite measurements of the economic cost of war

Publicación: PNAS Nexus (mayo 2026)

Autores: Daniele Rinaldo, Rami Alazzeh, Jean-Louis Arcand, Corey Scher y Jamon Van Den Hoe.