El presidente Yamandú Orsi concurrió este viernes al acto central del PIT-CNT por el Día Internacional de los Trabajadores sobre la avenida Libertador, en el centro de Montevideo, y siguió desde la primera fila los discursos de los dirigentes sindicales.

Al terminar el acto, en diálogo con la prensa dijo que “hay cosas que en las que uno coincide, otras que no”, y reivindicó que esa “es la tónica que siempre tiene el Primero de Mayo, que tiene el movimiento sindical uruguayo, que no siempre son caricias y no siempre son palos, es una mezcla de cosas, y tiene que ver con que la independencia de clase se mantiene”.

En las intervenciones de los dirigentes sindicales se mencionó que el actual gobierno no cumplió por el momento con todas las expectativas creadas, y Orsi consideró que eso es “esperable, porque lo que mueve la lucha de las clases trabajadoras, de los trabajadores, pero también de otras organizaciones, es seguir caminando para obtener lo que se piensa”.

El presidente se refirió en particular a los reclamos que se plantearon durante los discursos del PIT-CNT la reforma del portland que el gobierno pretende hacer en las plantas de Paysandú y Minas de Ancap. Este lunes habrá una nueva instancia de negociación entre el sindicato de funcionarios de Ancap y las autoridades del gobierno. Orsi dijo que “siempre” confía en el diálogo, pero agregó que con la situación del portland “hay una dificultad que arrastramos de hace años” y dijo que no está de acuerdo con la visión del PIT-CNT, que planteó que el problema es “político y no técnico”: “Yo creo que no, que es un tema económico y técnico, ahí discrepo”.

Combustibles: “Si uno analiza a nivel mundial cómo ha aumentado el combustible no hay dos lecturas”

Orsi también fue consultado por las críticas de algunos integrantes de la oposición por el aumento de los combustibles que comenzó a regir este viernes. El senador blanco Sebastián da Silva dijo, en declaraciones a canal 4, que es “el mayor aumento en la historia del país”. “Nunca nadie se atrevió a aumentar el precio del gasoil, 21% en 30 días”, aseguró. Orsi respondió que si se analiza “a nivel mundial cómo ha aumentado el combustible en distintos países y cómo viene aumentando a nivel mundial, yo creo que no tiene dos lecturas”.

Consultado sobre si se podrían hacer reducciones en el precio más adelante, el presidente dijo no ver “señales de que esto cambie”, en relación a la guerra contra Irán que provocó el aumento del barril de petróleo de 70 dólares en febrero a 100 dólares en marzo. “Yo no veo señales de que esto se calme, al revés. La falta de gas hizo que se esté echando mano al gasoil a nivel mundial hoy. Y si uno mira las noticias de todos días, son cada vez peor”.