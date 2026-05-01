El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hicieron algunas valoraciones de los discursos que presentó el PIT-CNT en el marco del acto central que la organización sindical llevó adelante este viernes por la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

En rueda de prensa, Sánchez expresó que este 1° de mayo siempre “es un día de reivindicación y de reclamo. Es la lógica del PIT-CNT. Fue un acto como los de siempre, donde hubo reivindicaciones y reconocimiento a los avances. En ese sentido, nos llevamos recomendaciones y reivindicaciones. Eso nos obliga a seguir trabajando y profundizando para que en Uruguay haya un trabajo más digno para todos, para que las personas puedan llegar a su casa todos los días y para que en la mesa de los uruguayos haya un plato de comida todos los días”.

Consultado sobre si los diversos reclamos realizados por la central sindical son factibles de responder y concretar, el secretario contestó que “todo reclamo que habla de la necesidad de un mejor salario, de resolver los problemas de la pobreza infantil, de proyectar la producción nacional, naturalmente son reclamos que compartimos y hay que profundizar, y para eso estamos trabajando”.

Con referencia al reclamo por establecer un impuesto de 1% a los más ricos, además del impuesto mínimo global, para atender a la población más vulnerable, manifestó que “estamos haciendo un esfuerzo muy grande en un marco de restricciones. Estamos en el marco de la guerra, donde han crecido enormemente el precio de los hidrocarburos y el precio de los fertilizantes. Hay dificultades en el mundo entero. Naturalmente, eso genera restricciones importantes para el país, un país que tiene necesidades productivas y sociales”.

Sostuvo que el gobierno llevó adelante cambios tributarios en su Ley de Presupuesto, “a los que consideramos que son los más ricos, que son las empresas transnacionales, y que han puesto recursos para destinarlos a la pobreza infantil y al desarrollo. Me parece muy bien que la sociedad discuta otras formas de generar equidad, de generar redistribución. Eso forma parte de lo que ha discutido la humanidad históricamente y en eso siempre se puede ir avanzando”.

Acerca de la pobreza infantil, comentó que “la mejor política para atender la pobreza infantil es con trabajo. Para eso hay que tener una estrategia nacional de desarrollo, hay que generar producción, como los planes de riego que se presentaron, como la necesidad de una mejor inserción internacional del país para colocar su producción, porque en Uruguay hay niños pobres porque básicamente sus padres son pobres. Esencialmente las mujeres son pobres -que son las jefas de hogar-, generalmente de los hogares más pobres”.

En este tema, dijo que el gobierno “lo que debe generar es trabajo” y un buen sistema de cuidados, como está planteado en el presupuesto nacional, y además duplicar las partidas sociales, pero por sobre todas las cosas una ley de empleo que trata de atender a aquellos sectores que no tienen trabajo. También estamos tratando de duplicar el espacio pedagógico, es decir, el tiempo extendido. Así que yo creo que eso va en la orientación de resolver los problemas de Uruguay”.

Fernando Pereira: “Muchos planteos hay que estudiarlos con cuidado y firmeza”

Por su parte, el presidente del Frente Amplio (FA), dijo una vez finalizado el acto que “es lógico que los movimientos sindicales y sociales demanden al gobierno o incluso lo critiquen. Los que venimos del Frente Amplio, del gobierno, no pensamos que no vamos a recibir críticas. La crítica es sana. No vi ninguna crítica negativa. Escuché críticas sanas, que las podemos compartir o no, pero que tienen la virtud de que en un país democrático nos escuchamos, aun cuando el otro nos critica”.

En ese sentido, agregó que el FA, “que ha hecho una autocrítica profunda para volver a llegar al gobierno, en esto ha aprendido. Es decir, tenemos que estudiar sin necedades, con humildad y modestia, porque muchos planteos hay que estudiarlos con cuidado y firmeza”.

Acerca del impuesto de 1% a la población más rica del país, Pereira comentó que el FA “ha elaborado un documento donde coloca una serie de posibilidades tributarias, porque se es consciente que la fuerza política no se termina el último día del gobierno, sino que hay que pensar en perspectiva cómo se construyen recursos para atender los problemas vitales de Uruguay”.

Sobre los cuestionamientos de la oposición por el aumento del precio de los combustibles que decidió el gobierno, dijo que “la oposición está perdida. No se enteraron de que hay una guerra en Irán que subió el precio de los barriles de petróleo más de 40%. No tienen conocimiento de que la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está generando un daño en el mundo, y particularmente en América Latina, que lleva a aumentar el combustible menos de lo que se debería aumentar. La derecha lo sabe. Insistir en esto es un acto de maldad”.