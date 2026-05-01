Algunos dirigentes del Partido Nacional (PN) y representantes del Partido Colorado se hicieron presentes en el acto del 1° de Mayo este viernes, organizado por el PIT-CNT, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Uno de ellos fue el exlegislador e integrante del directorio del PN Álvaro Viviano, quien manifestó que siempre ha concurrido “para escuchar y poder opinar, y en definitiva, tarde o temprano, sacar conclusiones”. Agregó que es un acto donde “hubo aspectos que pueden ser compartidos y la consigna del acto del PIT-CNT está en el deseo de todos”.

Mencionó que también hay otros puntos de los discursos “que pueden ser naturales”, y que es la misión de la central sindical reclamarle al gobierno por mayor inversión en materia de infancia y adolescencia, como así también anunciar su oposición y movilizaciones ante eventuales recortes presupuestales. Viviano dijo que no comparte la reafirmación a la adhesión a las modificaciones que están en discusión por la seguridad social. Al respecto, sostuvo que “es una actitud regresiva”.

En tanto, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, dijo en rueda de prensa que “hay temas que son recurrentes, que requieren de otro tipo de actitud. Se habla mucho de la reducción de la jornada laboral, pero son años hablando de lo mismo y los proyectos no aparecen. El ministro de Trabajo dijo que lo tiene pronto al proyecto, pero nunca lo ha presentado. Entendemos que hay que trabajar de otra manera”.

Acerca de las críticas que se realizan al gobierno actual, el legislador dijo que “las tomó con pinzas, porque son los mismos que después van a pedir el voto para esta fuerza política. Aquí falta sinceramiento, que las cosas se concreten en el beneficio de los trabajadores y no solo pensar en lo político partidario”.

La excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional Valeria Ripoll asistió también al acto, y en una rueda de prensa manifestó que fue un discurso “muy extenso”, donde “los tres oradores fueron bastante reiterativos con los planteos centrales”. Agregó que “quedó sorprendida porque fue más mencionado el expresidente Luis Lacalle Pou que el presidente Yamandú Orsi, y se suponía que este 1° de Mayo tenía que reflejar la realidad de los trabajadores hoy y no lo que fue el período pasado. Faltó mucha crítica”.

En ese sentido, Ripoll sostuvo además que “hubo temas ausentes, como la inseguridad, el fallecimiento de trabajadores que son víctimas de la violencia que hay en el país, las personas en situación de calle, las empresas que están cerrando y los miles de puestos de trabajo que se están perdiendo. Me pareció mucho mimo al gobierno, y no sé si tener al presidente Yamandú Orsi, a la vicepresidenta Carolina Cosse y a muchos ministros hizo que no se reflejaran las críticas. Faltaron más reclamos y cuestionamientos”.

El excandidato presidencial del PN y actual presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, quien había anunciado que no iría al acto, también cuestionó los discursos del PIT-CNT, pero esta vez en un posteo en sus redes sociales. “El acto del 1° de mayo debería mirar hacia el futuro del trabajo. Sin embargo, se volvió a escuchar un discurso anclado en el pasado, complaciente con el gobierno y con una crítica selectiva que cambia según las circunstancias, mirando el mundo desde viejos sesgos ideológicos. Con poco espacio para hablar de tecnología, empleo e inversión. También se insistió en cuestionar un sistema previsional que la gente ya decidió con su voto”, escribió.

Por su parte, María Eugenia Roselló, integrante del Partido Colorado, expresó que en el Parlamento, día a día, “se escuchan muchos de los reclamos de los trabajadores, y el PIT-CNT no habló de esos problemas, que son los que afectan realmente a los trabajadores”. La dirigente dijo que “quedamos con preocupación, porque no observamos que estén representadas todas las voces en la central sindical”.

Con respecto a gravar con un impuesto del 1% a quienes más dinero tienen en Uruguay, iniciativa que promueve la central sindical, la exdiputada dijo que “pedir que se le afecte el 1% a los que más tienen no va a solucionar el gran flagelo que tenemos en la sociedad, que es la pobreza infantil. Atacar a quien está invirtiendo en el país y genera empleo no es la solución. Lejos de eso, estaría afectando las fuentes laborales, por lo tanto, no creemos que sea una medida acorde para dar solución a un tema que es estructural, y que en los 15 años seguidos que el Frente Amplio estuvo en el gobierno tampoco lo pudo solucionar”.