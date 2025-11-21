Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En las últimas instancias de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado antes de votar el proyecto, el jueves recibió al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para intercambiar sobre el presupuesto de esa cartera. En este marco, senadores oficialistas confirmaron que las reasignaciones que se van a hacer serán por 300 millones de pesos, y si bien no se manejó de dónde se sacarán, la idea es destinar recursos para la educación, y para la Fiscalía, pero en rubros muy específicos.

En otro orden, se conocieron los resultados de una auditoría interna de gestión de ASSE, encargada por la actual administración. Los pagos a la mutualista Círculo Católico aumentaron casi 170% entre 2020 y 2024, y la incidencia de Casa de Galicia, Casmu y Círculo Católico en las contrataciones del prestador público pasó de 21% en 2019 a 59% en 2023. Consultado por la diaria sobre esto, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo que entre los gastos del prestador se ve que “efectivamente (Casmu y Círculo Católico) están entre los primeros”, y que “se pagaba más rápido al Círculo y a Casmu que a todos los demás prestadores”. Para Danza, si la investigación lo determina, pueden instruirse “sumarios, separaciones del cargo y eventualmente destituciones si hubiera habido irregularidades”, y para quienes fueron exjerarcas “hay que ir a la vía judicial”. Por su parte, Leonardo Cipriani, quien presidió ASSE durante el período auditado, anunció que elaborará un informe para responder a la auditoría y señaló que en los primeros dos años de su gestión aumentó 8% la cantidad de usuarios de ASSE.

Ayer, la Policía argentina detuvo a Luis Fernando Fernández Albín, líder del clan familiar Los Albín, en una causa que investiga narcotráfico y lavado de activos. La familia del detenido es investigada por el tráfico de cocaína desde Bolivia hacia Europa, en asociación con los grupos que lidera Sebastián Marset y el grupo Los Suárez de Cerro Norte. La detención había sido pedida por la Fiscalía por la causa que investiga la incautación de 2.200 kilos de cocaína en una chacra en Punta Espinillo, el año pasado.

Hablando de narcotráfico, un informe de Ceres describe las formas en que el narcotráfico mueve la droga en los barcos, como el “gancho ciego” o “rip on/rip off”, un mecanismo por el cual se introduce droga en los contenedores “sin el conocimiento ni el consentimiento de los exportadores o importadores”. El otro método se llama “drop on/drop off”, y consiste en que una “embarcación menor transporta la droga hasta alcanzar al buque objetivo en altamar” y la carga es izada y ocultada en la nave “sin necesidad de que este modifique su itinerario ni genere movimientos sospechosos en puerto”.

Además, en nuestro suplemento Cultura libros:

Hasta el lunes.