A pesar de la existencia de un informe jurídico de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que establece que existe una “incompatibilidad del cargo de presidente del directorio de ASSE [Álvaro Danza] con su actividad en instituciones médicas privadas”, con los votos de los representantes del Frente Amplio, la presidenta Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti, y con el voto contrario del nacionalista Luis Calabria, que representa a la oposición, el directorio del organismo aprobó una resolución que sostiene que no hay incompatibilidades con el ejercicio de la función pública.

Este jueves, brindaron una conferencia de prensa la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, junto con el presidente de ASSE, Álvaro Danza. Pese a la resolución favorable de la Jutep, Lustemberg anunció que le propuso al presidente de ASSE que “durante su mandato suspenda sus actividades privadas y se dedique a la conducción de nuestro prestador público, más allá de que la ley no exige esta exclusividad”. La ministra informó que Danza aceptó ese pedido, por lo que dejará de desempeñarse en la mutualista CAMS de Soriano, en la Asociación Española y en la Médica Uruguaya, y de percibir, según la declaración jurada presentada en la Jutep, unos 366.000 pesos.

Por su parte, Danza confirmó que decidió “renunciar” a toda su “actividad privada en el tiempo que dure” su gestión en ASSE, y que se dedicará “de forma exclusiva a la función pública”. La ministra finalizó cuestionando el tratamiento que se le dio al tema y dijo que “cuando quieren reducir la política a un intercambio de acusaciones, a un tironeo de partes, pierde su sentido transformador y limita la democracia”.

Referentes de la oposición salieron al cruce tras la conferencia, como el diputado blanco Pablo Abdala, que opinó que “el desgaste que ha sufrido” Danza “no tiene retorno” porque “su credibilidad ha quedado afectada” y dijo que “aquí ha habido un manejo político de la Jutep” para sostener al presidente de ASSE.

El domingo se celebrará la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en Colombia. Será la cuarta cumbre entre los bloques y contará con la participación del canciller uruguayo, Mario Lubetkin. Entre los temas que se van a abordar están el multilateralismo, la transición energética, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, el comercio y las iniciativas de inversión, y las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

