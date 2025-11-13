Trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) realizan este jueves un paro de 24 horas, con una concentración desde las 12.00 frente a la Torre Ejecutiva, en Plaza Independencia. El motivo central de la medida responde a que desde hace tres meses que no reciben sus salarios.

Sobre este conflicto, Diego Andrada, dirigente de Sutiga, dijo a la diaria este jueves que “hasta que no exista una solución definitiva a los atrasos salariales, el sindicato no dejará de tomar medidas. Se tomarán medidas en cada núcleo que hay. En refugios y centros. Con paros y movilizaciones. Si hay que innovar con nuevas medidas, se hará. Hasta que el Mides no se comprometa políticamente a tener trabajadores tercerizados pero pagándoles sus sueldos”.

Por este tema, representantes de la organización sindical mantuvieron el pasado lunes una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y con el subsecretario de esa cartera, Federico Graña, para abordar este y otros temas. En la reunión estuvo presente también Marcelo Abdala, por el Pit-Cnt, y representantes de la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides).

Consultado acerca de qué respuestas brindó el ministro Gonzalo Civila en esa reunión, Andrada contestó que “nos dijo que le está buscando una solución para resolver el tema de los atrasos, y terminar con la situación. También está sobre la mesa la posibilidad de crear la figura de un intermediario, para cuando el Mides contrata a alguna organización, si el ministerio le debe congelar los pagos por mala gestión u otros motivos, que a los trabajadores que no tienen nada que ver, puedan recibir igual sus salarios”.

Comentó que “se pretende que exista una especie de clausula gatillo, para que los funcionarios perciban sus ingresos, independientemente de la decisión que tome el Mides con las organizaciones que contrata. No es culpa de los trabajadores ni del sindicato que el Mides tercerice”, y agregó que “aguardamos a que el Mides presente una propuesta concreta y definitiva. De lo contrario se continuará tomando medidas”.

En tanto, y por la misma problemática, una delegación de Sutiga mantuvo también una reunión hace tres semanas atrás con el senador del Partido Socialista (Frente Amplio), Gustavo González, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. En ese encuentro se hizo una presentación ante el legislador, para informar de la situación que atraviesan los trabajadores.

Con referencia a ese instancia, Gustavo González dijo a la diaria este jueves que “el encuentro fue en muy buenos términos. Incluso, tuve oportunidad de hablar sobre el tema con el ministro Gonzalo Civila, quien es consciente de lo correcto del reclamo, y está de acuerdo con que a nadie le gusta trabajar y no cobrar su sueldo”. Dijo además que “por lo que me explicaron, la problemática tiene que ver también con complicaciones en la documentación que las organizaciones tienen que gestionar, que es muy complejo, y que además, es un tema reiterado, ya que no es nuevo”.

“Gonzalo Civila está haciendo todos los esfuerzos para ver si el tema se resuelve, pero reconoció que no es un tema sencillo. Esperemos que la solución a este tema sea a la brevedad”, afirmó el legislador frenteamplista. Trabajadores: “Hoy estamos agotados emocional y económicamente”.

Por su parte, y previo a la jornada de paralización y movilización, los funcionarios emitieron una carta abierta a la opinión pública, la que expresa que “somos trabajadoras y trabajadores de centros y refugios que responden a Mides. Van tres meses sin percibir nuestros salarios. Tres meses de incertidumbre, de promesas incumplidas y de silencio institucional”.

El texto agrega que, “a pesar de todo, seguimos sosteniendo los espacios. porque entendemos que cerrar las puertas no es una opción, porque detrás de cada refugio hay vidas que dependen de nuestro trabajo. Pero el abandono también mata, y hoy quienes sostenemos los centros estamos agotados emocional y económicamente”.

“Esto no es solo una cuestión laboral. Es una cuestión humana. Somos personas cuidando a otras personas. mientras nos dejan sin respuesta, sin recursos y sin la mínima seguridad de saber cuándo podremos cobrar lo que nos corresponde. Exigimos trabajo decente. pago de salarios en fecha. respeto, dignidad y cumplimiento. Porque sin salarios no hay vida que se sostenga”, concluye la carta.