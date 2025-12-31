Registrate
para acceder a 6 artículos gratis por mes
Este año el país transitó un proceso de transición política marcado por el cambio de gobierno y el retorno de la izquierda al poder. Buena parte de los acontecimientos más relevantes del período estuvo directamente vinculada a este cambio de escenario, que reordenó prioridades, discursos y expectativas a nivel institucional y social.
En el plano económico, el año estuvo signado por fuertes dificultades en el sector productivo. Se registró el cierre de varias empresas, entre ellas Yazaki, y la caída de Conexión Ganadera, considerada la estafa piramidal más grande de la historia del país, con un fuerte impacto en la confianza, el ahorro de cientos de inversores y la credibilidad del sector ganadero.
El escenario político y social se vio atravesado además por la muerte de José Mujica, histórico referente y último gran líder de la izquierda nacional. Su fallecimiento marcó el cierre simbólico de una etapa.
También fue un año de cambios en materia de políticas sociales, con medidas orientadas a los sectores más vulnerables y la aprobación de leyes consideradas históricas, como la de la eutanasia, que abrió un nuevo capítulo en el debate público y legislativo.