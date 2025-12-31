Robert Bouvier, durante la firma del proyecto Neptuno, el 23 de enero, en la Torre Ejecutiva.

Este año el país transitó un proceso de transición política marcado por el cambio de gobierno y el retorno de la izquierda al poder. Buena parte de los acontecimientos más relevantes del período estuvo directamente vinculada a este cambio de escenario, que reordenó prioridades, discursos y expectativas a nivel institucional y social.

Planta industrial de Yazaki tras su cierre, el 26 de febrero, en Colonia. Foto: Ignacio Dotti

En el plano económico, el año estuvo signado por fuertes dificultades en el sector productivo. Se registró el cierre de varias empresas, entre ellas Yazaki, y la caída de Conexión Ganadera, considerada la estafa piramidal más grande de la historia del país, con un fuerte impacto en la confianza, el ahorro de cientos de inversores y la credibilidad del sector ganadero.

Yamandú Orsi y Carolina Cosse durante la asunción presidencial, el 1º de marzo, en el Palacio Legislativo. Foto: Mara Quintero

El escenario político y social se vio atravesado además por la muerte de José Mujica, histórico referente y último gran líder de la izquierda nacional. Su fallecimiento marcó el cierre simbólico de una etapa.

Movilización por el 8M, en el centro de Montevideo. Foto: Mara Quintero

También fue un año de cambios en materia de políticas sociales, con medidas orientadas a los sectores más vulnerables y la aprobación de leyes consideradas históricas, como la de la eutanasia, que abrió un nuevo capítulo en el debate público y legislativo.

Movilización en apoyo al intendente de Soriano Guillermo Besozzi, el 23 de marzo, en Florida. Foto: Alessandro Maradei

Pablo Carrasco a la salida de la audiencia de Conexión Ganadera, el 3 de abril, en el juzgado de Concurso de la calle San José. Foto: Ernesto Ryan

Mario Cardama, se reune con autoridades del Ministerio del Interior, el 11 de abril. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Cecilia Cairo, en su casa, el 15 de abril. Foto: Alessandro Maradei

José Mujica y Lucía Topolansky, el 26 de marzo, en la Intendencia de Montevideo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Anderson Maldonado, tras ganar la Vuelta Ciclista, el 20 de abril. Foto: Alessandro Maradei

Daniel Ximénez, el 11 de mayo, tras ser electo intendente de Lavalleja. Foto: Fernando Morán

Fernando Pereira, Mario Bergara, Salvador Schelotto y Verónica Piñeyro, el 11 de mayo, en La Huella de Seregni. Foto: Martín Varela Umpiérrez

Funeral de José Mujica, el 14 de mayo, en el Palacio Legislativo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Funeral de José Mujica, el 14 de mayo, en el Palacio Legislativo. Foto: Ernesto Ryan

Funeral de José Mujica, el 15 de mayo, en el Palacio Legislativo. Foto: Mara Quintero

Yamandú Orsi y Lucía Topolansky a la salida del cotejo fúnebre, el 14 de mayo, en el Palacio Santos. Foto: Gianni Schiaffarino

Marcha por los detenidos desaparecidos, el 20 de mayo, en la Udelar. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Patricio Prieto, de Nacional festeja el campeonato de la Liga Uruguaya de Basquetbol, en el Antel Arena. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Refugio instalado en el Palacio Peñarol para personas en situación de calle tras la ola de frío. Foto: Alessandro Maradei

Acto por los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Gianni Schiaffarino

Movilización en apoyo al pueblo palestino, el 9 de octubre, en el centro de Montevideo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El Senado aprueba la ley de eutanasia, el 15 de octubre, en el Parlamento. Foto: Gianni Schiaffarino

Nacional campeón del Campeonato Uruguayo femenino, el 15 de noviembre, en el Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Nacional campeón uruguayo, el 30 de noviembre, en el Gran Parque Central. Foto: Gianni Schiaffarino

Luis Fernando Fernández Albín, el 19 de diciembre, declara en el juzgado de Juan Carlos Gómez. Foto: Inés Guimaraens

