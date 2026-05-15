En el campamento de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza, artistas pintan un mural que representa al futbolista español Lamine Yamal ondeando una bandera palestina durante el desfile en el que Barcelona festejó su triunfo en la liga española. La imagen de Yamal, que en Gaza fue pintada sobre escombros de un edificio destruido por los bombardeos de Israel, recorrió el mundo y generó también otras reacciones.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó al futbolista de “incitar al odio contra Israel” y escribió en sus redes sociales: “Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?”.

Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, escribió que el futbolista “solo ha expresado la solidaridad por Palestina” que sienten millones de españoles, algo que agrega “otro motivo más para estar orgullosos de él”. Afirmó que “quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia”.