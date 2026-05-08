Desde el jueves, y por tiempo indefinido, comenzó a regir la alerta roja, que habilita al gobierno a evacuar a las personas en situación de calle. En ese marco, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro del Interior, Carlos Negro, junto a otras autoridades, visitaron el centro de evacuación ubicado en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía.

Sánchez indicó que este año la capacidad será “muy superior” a la de 2025. Señaló que los cupos superan los 1.400 en los centros de evacuación. “Las capacidades van a ir creciendo, inclusive en los mismos centros, y otros centros que se van a abrir”, dijo Sánchez.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que este año habrá “un sistema mucho más robusto” que el año pasado, y mencionó que las plazas en refugios y otros espacios se incrementaron de cerca de 5.000 el año pasado a aproximadamente 8.000 este año, a lo que se añade la ampliación del Plan Invierno, que son 1.000 plazas más. Además, destacó que hoy existe “un sistema de vinculación con las personas en calle mucho más aceitado”, con más camionetas y “además duplas que salen caminando a trabajar con la gente, más de 100 personas vinculadas a esto”, señaló.