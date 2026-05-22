Vuelta al podio

Thomas Silva sigue sorprendiendo en su primera gran prueba en la élite del ciclismo internacional y ayer volvió a ser protagonista de una etapa del Giro de Italia. El uruguayo entró en el podio con un tercer lugar que obtuvo tras un gran sprint final, mezclado en un pelotón que traía a los grandes velocistas de la carrera intentando dar captura al belga Alec Segaert, que había sorprendido a todos con una fuga a tres kilómetros de la llegada.

Segaert, del equipo Bahrain, zafó por tres segundos y cruzó primero la meta. El malón venía atrás, con Thomas Silva por adentro para definir en una foto finish su tercer lugar, unos centímetros de rueda detrás del otro belga, Toon Aerts, de Lotto-Intermarché, que quedó segundo en la etapa 12.