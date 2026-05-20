“Como una fecha patria”

María Bellizzi tiene 101 años y es la más longeva entre quienes siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Ella busca desde hace 49 años a su hijo, Andrés Humberto Bellizzi Bellizzi, visto por última vez con vida en Argentina en 1977. Fundadora de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo el 13 de mayo de 2022.

Andrés Humberto vivía en Buenos Aires, donde tenía un taller de pintura y propaganda. Salió a ver unos clientes en la tarde del 19 de abril de 1977 para presupuestar unos trabajos. En la noche, personas vestidas de civil ingresaron a su domicilio con llaves, hicieron una requisa y se llevaron documentación. Los familiares denunciaron la desaparición y “fueron citados en Uruguay por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Rovira, quien por intermedio de su secretaria les confirmó que Andrés Humberto estaba detenido en Argentina. La misma información le fue proporcionada al cónsul italiano”, señala sitiosdememoria.uy. Andrés Humberto tenía 24 años.

En una entrevista con la diaria en 2023, María contó que cada 20 de Mayo es “como una fecha patria” y observa que “las marchas son cada vez más numerosas”, tanto en Montevideo como en el interior. “Me encanta sobremanera la cantidad de jóvenes, son admirables. Yo los quiero inmensamente. Son maravillosos, son el futuro de un país”.