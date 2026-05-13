Hoy, 13 de mayo, se cumplirá un año de la muerte del expresidente José Mujica. En ese marco, el martes, el presidente Yamandú Orsi participó en el lanzamiento de una hoja filatélica con cuatro sellos en homenaje al Pepe, mataselló el sobre de su primera edición y descubrió una gigantografía de una de las estampillas, en la que está Mujica con la banda presidencial. Quien fuera su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, recibió el sobre con la primera edición de los sellos.

Además, el Movimiento de Participación Popular (MPP) preparó una serie de actividades para homenajearlo en los días previos y “para recordar a Pepe como mejor sabemos hacerlo: encontrándonos con otros, dando una mano y construyendo comunidad. Porque si algo nos enseñó, es que la solidaridad siempre puede más que la codicia”, sostuvieron en redes sociales.

En la tarde del martes, invitaron a reunirse “alrededor de distintos fogones” cerca de los locales del MPP “para conversar, compartir y encontrarnos”. En Montevideo, hubo actividades en todos los municipios, en las que participaron legisladores y referentes del sector. En el Centro de Barrio Peñarol –Aparicio Saravia y Sayago–, estuvieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el exministro de Ganadería y exsenador Ernesto Agazzi. En la peatonal de la terminal del Cerro hubo un fogón y una vigilia con la participación de los senadores Cecilia Cairo y Daniel Caggiani. En Uruguayana y Bulevar Artigas, se proyectó la película La noche de 12 años, con la presencia de los senadores Caggiani y Bettiana Díaz y el diputado Sebastián Valdomir.