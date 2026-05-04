El tercer concierto del proyecto Todo mundo no Rio (Todo el mundo en Río) tuvo como protagonista a una de las mayores exponentes de la música pop latina, la cantante colombiana Shakira, que reunió con su música a dos millones de personas en Copacabana. Esta fiesta masiva tuvo su primera edición en 2024 con Madonna (1,6 millones de personas) y siguió en 2025 con Lady Gaga (2,1 millones de personas).

Shakira tomó el concierto del sábado como parte de su gira Las mujeres ya no lloran, lo que fue aprovechado por los vendedores ambulantes brasileños para ofrecer frascos con “lágrimas de Shakira”. La colombiana, de ascendencia libanesa, cantó con varios invitados: Anitta, los hermanos Caetano Veloso y Maria Bethânia, también hizo subir al escenario a los percusionistas de la escuela de samba Unidos da Tijuca y a Ivete Sangalo. Shakira habló constantemente con el público y dedicó su show a las mujeres latinas y en especial a las 20 millones de madres solteras de Brasil, que diariamente sacan adelante sus hogares. “Yo soy una de ellas”, dijo en tono de broma.