Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, luego de marcar el primer tanto para el PSG, por la semifinal de la Champions League contra el Bayern Múnich, el 28 de abril, en el Parque de los Príncipes de París.

Por primera vez en una semifinal de la Champions League se convirtieron nueve goles. En 2018, hubo una con siete tantos cuando Liverpool goleó 5-2 a Roma. Fue en la capital de Francia, y desde ahora Paris Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich tendrán esa página de la historia para compartir. Así, con ese show, se abrió la fase en la que están los cuatro mejores del torneo europeo. PSG es el vigente campeón y Bayern venía de eliminar a Real Madrid, o sea que desde esa óptica no es sorprendente que estos dos equipos hagan muchos goles. Podía suceder, sí, que las fuerzas se neutralizaran y saliera un partido duro, entreverado en la mitad de la cancha, pero no pasó. El estudio duró cinco minutos y después el encuentro se transformó en una autopista con fútbol a altísima velocidad. Volverán a verse las caras en una semana, en la revancha en el Allianz Arena. Por abultado que haya sido el marcador, la historia está abierta.

Este miércoles se jugará la otra semifinal de ida en Madrid, desde las 16.00 de nuestros relojes, cuando Atlético reciba a Arsenal en el Metropolitano.