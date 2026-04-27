El argentino Milo J presentó este fin de semana en el Antel Arena La vida era más corta, su tercer y más reciente álbum de estudio. Con entradas agotadas para el sábado, se sumó para el domingo una nueva función. Los espectadores pudieron escuchar más de 30 canciones, muchas acompañadas por la murga Agarrate Catalina, además de los siete músicos multiinstrumentistas que forman la banda del joven cantante, de tan solo 19 años. También estuvieron las voces de Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa, entre otras, y por supuesto las de los espectadores, que corearon cada tema como si fuera el último. Un recital sin desperdicio, con efectos visuales espectaculares y una grilla que se paseó por el trap, el folclore argentino, el tango, la electrónica y diversos estilos urbanos.