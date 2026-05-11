Con largadas muy tempraneras desde la explanada de la Intendencia de Montevideo, y llegadas al mismo lugar, se corrió el domingo la Maratón de Montevideo 2026, en sus tres modalidades: 10K, 21K y 42K. La competencia, con un circuito certificado por la World Athletics Label Marathon, recorrió más de 25 barrios de la capital del país.

En la maratón general masculina, la 42K fue ganada por Zaphaniah Kipyego Cheruiyot, de Kenia, con un tiempo de 2:18:46; en la 21K ganó Abadema Kuma Ajema, de Etiopía, con 1:6:49, y en la 10K el triunfo fue para el uruguayo Agustín Lima, con 33:38.

En la competencia femenina, la 42K fue ganada por Gladys Kemboi, también de Kenia, con 2:39:7; la 21K por Mirela Saturnino de Andrade, de Brasil, quien puso 1:18:17, y en la 10K triunfó Katherin Cardozo, de Uruguay, con un tiempo de 38:28. Además de las categorías generales, masculino y femenino, se compitió en las especiales sillas y no videntes.