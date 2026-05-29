Plaza Independencia, el 28 de mayo, durante el rodaje de El futuro es nuestro.

El cine y la ciudad

El equipo de rodaje de la miniserie El futuro es nuestro se instaló en la plaza Independencia y varias calles vecinas. Esta producción de Netflix es la primera adaptación al español de la obra del escritor Philip K Dick y se basa en la novela The World Jones Made.

En su versión audiovisual, la historia será narrada en ocho capítulos y protagonizada por el actor uruguayo Enzo Vogrincic, que trabaja en este proyecto junto a colegas de México, Colombia y Argentina. La narración transcurre en 2047, en un futuro distópico en América Latina.

A cargo de esta producción está K&S Films, responsable de la serie El eternauta, y Electric Shepherd Productions, que gestiona el patrimonio de Dick, que murió en 1982.

La filmación, que se extiende por seis semanas en distintas locaciones de la capital, fue celebrada por el programa Montevideo Audiovisual de la intendencia y por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay.