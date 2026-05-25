De todas partes vienen

El sábado a las 11.00, en la rambla República del Perú y Avenida Brasil, se realizó una concentración de la Integremial Marítima del Uruguay, que nuclea al Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, al Centro de Maquinistas Navales y al Sindicato Único de Patrones de Pesca de Uruguay Tráfico y Sabotaje. Pero además de la manifestación en tierra, la acción contó con el apoyo de algunas embarcaciones que se sumaron a la protesta arrimándose a la costa. “La intergremial condena lo que considera la discriminación a marinos sindicalizados, reclama la urgente aprobación del proyecto de ley que regula los permisos a embarcaciones extranjeras (waivers) y denuncia la explotación a marinos extranjeros en buques de pesca de bandera uruguaya, entre otros puntos considerados de urgente atención”, se podía leer en la convocatoria a la actividad.