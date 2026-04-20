Estelares en el Fomo Fest, el 18 de abril, en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento.

La Plaza de Toros de Colonia del Sacramento fue el sábado el escenario del primer Fomo Fest, un festival que tuvo como principales atractivos la música en vivo y la gastronomía. La banda Calilonia, de la capital del departamento, fue la encargada de abrir los recitales, seguida por Espirales, otra banda local.

Facundo Balta presentó parte de su nuevo disco Ayer dijiste mañana, y Eté y los Problems recorrió gran parte de su historia musical.

Su líder y vocalista, Ernesto Tabárez, prometió volver a la capital coloniense.

El cierre fue para la banda Estelares, que llegó desde Argentina, con un repertorio cargado de éxitos que el público coreó desde principio a fin.

El festival, que aspira a tener nuevas ediciones, toma el nombre del concepto de Fomo (Fear Of Missing Out), el miedo a quedarse afuera y perderse de algo, en este caso de las experiencias de un nuevo festival cultural.