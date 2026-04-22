A 52 años de sus asesinatos, Diana Maidanik (22), Laura Raggio (19) y Silvia Reyes (19), las “muchachas de abril”, fueron homenajeadas el martes por la Comisión de la Memoria de Muchachas de Abril y la asociación de ex presos y presas políticas Crysol. La intensa lluvia hizo que el acto se trasladara desde las afueras del apartamento de Mariano Soler 3098, donde las muchachas fueron acribilladas a balazos el 21 de abril de 1974, hasta el Centro Cultural Terminal Goes. Es el primer acto que se realiza después de que el militar retirado Juan Rebollo fuera condenado a 30 años de prisión, en concepto de homicidio complejo, muy especialmente agravado, por impartir la orden e intervenir “en el operativo que ocasionó la muerte de las jóvenes”, según expresa la sentencia de la jueza Isaura Tórtora. Los otros dos implicados, José Nino Gavazzo y Eduardo Klastornick, fallecieron antes de que concluyera el proceso judicial. En el homenaje, una de las que habló fue Mónica Wodzislawski, prima de Maidanik e integrante de la Comisión, quien destacó la “construcción colectiva de la memoria” de las muchachas de abril, que “ha fructificado en múltiples obras” que “honran y cuentan sus vidas”, así como “su compromiso por una sociedad más justa”. “La ciudadanía se pregunta por qué pasó para que no vuelva a ocurrir”, concluyó.